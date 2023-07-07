Узбекистан: Конституционные реформы служат, прежде всего, защите человеческого достоинства

Баходир Исмаилов, заведующий сектором Института законодательства и правовой политики при Президенте Республики Узбекистан, д.ю.н., профессор

Во всех демократических государствах конституции служат как прочным правовым фундаментом правовой системы, так и формируют минимальные стандарты эффективного функционирования государственного механизма.

За последние годы в Узбекистане кардинальным образом были скорректированы приоритеты внутренней и внешней политики, полностью изменилась политико-правовая, социально-экономическая и культурно-просветительская картина общества.

Свобода и открытость, верховенство закона, взаимовыгодное сотрудничество с мировым сообществом стали основными направлениями государственной политики. Оставаясь преданными идее построения правового демократического государства и свободного гражданского общества, закрепленной в Конституции, осуществлена огромная работа и накоплен большой опыт по реализации конституционных приоритетов, в том числе и области человеческого измерения.

Исходя из конституционного положения «Народ является единственным источником государственной власти», установлен постоянный диалог власти с народом и налажена эффективная система, при которой руководители государственных органов отчитываются перед гражданами. Расширяются открытость и гласность в деятельности государственных органов. Сенаторы и депутаты, министры и хокимы, все должностные лица непосредственно встречаются с населением в махаллях, решают проблемы людей на месте. Вместе с тем динамика развития отношений в указанной сфере требует дальнейшего совершенствования как институциональных, так и организационно – правовых подходов к указанной теме.

Современный этап эволюционного развития Узбекистана обуславливает кардинальное обновление Конституции Узбекистана, что является значимым событием в последовательном демократическом обновлении страны.

Соответственно в Конституции провозглашается что народ Узбекистана привержен правам и свободам человека, национальным и общечеловеческим ценностям, подтверждается верность идеалам демократии, свободы и равенства, социальной справедливости и солидарности, в качестве высшей ценности узбекистанского общества провозглашается человек, его жизнь, свобода, честь и достоинство.

В конституционном праве «достоинство личности» — критерий отношения государства к личности. В нравственно-правовом смысле достоинство рассматривается как источник и причина возникновения прав человека. Поэтому Устав ООН, Всеобщая декларация прав человека, Хартия Европейского союза по правам человека и многие другие международные документы, закрепляющие основные права, определяют человеческое достоинство в качестве одной из основополагающих ценностей любого демократического государства.

В новой редакции Основного закона страны, принятого по итогам всенародного референдума 30.04.2023г., постулируется, что правовая система страны основывается на общепризнанных принципах и нормах международного права, а целью государственной политики является обеспечение достойной жизни граждан, межнационального и межконфессионального согласия, благополучия и процветания многонационального Узбекистана.

Отметим, что основной лейтмотив конституционной реформы, инициированной Президентом Узбекистана, сформирован в пяти основополагающих задачах. А именно:

– консолидация общества в формировании стратегических приоритетов развития страны и гарантий незыблемости конституционных прав и свобод человека;

– обеспечение прямого действия конституционных норм;

– определение приоритетов деятельности государственных органов, исходя из потребностей и национальной идентичности народа;

– полноценный учет требований базовых международных документов и стандартов в сфере защиты прав и свобод человека;

– и, наконец, максимальная конкретизация механизмов обеспечения и защиты прав и интересов всех слоев населения: женщин, пожилых людей, детей, молодежи, собственников, предпринимателей, государственных служащих, учителей, лиц с инвалидностью, соотечественников за рубежом, заключенных, судимых и других.

Если исходить из «духа и буквы» ряда международных документов универсального характера, в том числе норм Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и политических правах, Конвенции против пыток и других унижающих видов обращения и наказания, и многих других, неотъемлемые права человека составляют единый комплексный правовой институт, вобравший в себя гарантии личности из разных отраслей права.

В этой связи отметим, что усиление системы защиты человеческого достоинства было востребовано непосредственно гражданами. В этой связи отметим, что на основе поступивших от граждан и общественных объединений свыше 220 000 предложений количество статей Конституции увеличилось со 128 до 155, количество норм — с 275 до 434. То есть 65 процентов текста Основного закона обновлено в соответствии с инициативами непосредственно граждан.

При этом, особо примечательно, что в Конституции в более 3,5 раза увеличено количество норм, касающихся прав человека.

Осуществление деятельности государственных органов и должностных лиц исключительно в интересах граждан определено в качестве императива конституционной реформы.

Обновленная Конституция призвана служить прочной правовой основой и надежным гарантом реализации долгосрочных стратегий развития нашего государства, процветающей жизни страны и народа.

Статья 13 Конституции провозглашает, что демократия в Узбекистане базируется на общечеловеческих принципах, согласно которым высшей ценностью является человек, его жизнь, свобода, честь, достоинство и другие неотъемлемые права.

В соответствии со ст.19 Конституции, в Республике права и свободы человека, принадлежащие каждому от рождения, признаются и гарантируются, согласно общепризнанным нормам международного права. В свою очередь, определяется, что все граждане имеют одинаковые права и свободы, равны перед законом, независимо от пола, расы, национальности, языка, религии, убеждений, социального происхождения и общественного положения.

Основной закон страны гарантирует, что права и свободы человека, закрепленные в Конституции и законах, являются незыблемыми и никто не вправе без суда лишить или ограничить их.

В свою очередь, права и свободы человека действуют непосредственно и определяют суть и содержание законов, деятельности государственных органов, органов самоуправления граждан и их должностных лиц. Примечательно, что меры правового воздействия на человека, применяемые государственными органами, должны основываться на принципе соразмерности и быть достаточными для достижения целей, предусмотренных законами.

Основной закон страны определяет, что каждый человек имеет право на свободное развитие своей личности. При этом, ни на кого без его согласия не может быть возложена обязанность, не установленная законодательством.

В качестве ограничения прав граждан установлено, что осуществление прав и свобод человеком не должно нарушать прав, свобод и законных интересов других лиц, общества и государства, а также права и свободы человека могут быть ограничены только в соответствии с законом и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, здоровья населения, общественной нравственности, прав и свобод других лиц, обеспечения общественной безопасности и общественного порядка.

В Конституции также определяется, что «честь и достоинство человека неприкосновенны. Ничто не может быть основанием для их умаления» (статья 26).

Статьи 27, 28, 29 Конституции определяют, что никто не может быть подвергнут аресту, задержанию, заключению под стражу без разъяснения того, за что задержан; никто не обязан свидетельствовать против близких родственников; без решения суда лицо не может быть задержано на срок более сорока восьми часов.

Конституцией гарантируется право на гуманное обращение, а также то, что уважение чести и достоинства будет обеспечиваться для лиц, лишенных свободы. В свою очередь, судимость лица не может быть основанием для ограничения прав его родственников (статья 28).

Статья 31 Конституции устанавливает, гарантии неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны, защиту своей чести и достоинства.

На конституционном уровне укрепляется право каждого на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, электронных и иных сообщений, защиту своих персональных данных, а также право требования исправления недостоверных данных, уничтожения данных, собранных о нем незаконным путем или более не имеющих правовых оснований.

В качестве процессуальных гарантий устанавливается, что ограничение неотъемлемых прав гражданина допускается только в соответствии с законом и на основании решения суда.

Как неотъемлемый элемент защиты человеческого достоинства гарантируется право неприкосновенности жилища, а также запрет на произвольное проникновение в жилище, выемку и осмотр которые допускаются лишь в случаях и порядке, предусмотренных законом и на основании решения суда.

Актом высшей юридической силы устанавливается, что каждый имеет право на свободное передвижение по стране, выбор места пребывания и жительства (статья 32), что исходит из базовых требований международного билля о правах человека.

Изложенная на основе изучения передового зарубежного опыта статья 33 Конституции гарантирует каждому право на свободу мысли, слова и убеждений. При этом определяется, что каждый гражданин правомочен искать, получать и распространять любую информацию.

Особо следует отметить факт усиления гарантий обеспечения доступа граждан к всемирной информационной сети Интернет. Основываясь на апробированных в целом ряде стран концепциях информационной безопасности Конституция устанавливает ограничение права на поиск, получение и распространение информации исключительно только в соответствии с законом и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, здоровья населения, общественной нравственности, прав и свобод других лиц, обеспечения общественной безопасности и общественного порядка, а также предотвращения разглашения государственных секретов или иной охраняемой законом тайны.

Следует особо отметить, что Конституция страны в целях оптимизации системы защиты человеческого достоинства дополнена тремя новыми главами («Дети, молодежь», «Культурные и экологические права», и «Адвокатура») призванными повысить действенность конституционной защиты прав и свобод человека применительно к конкретным условиям и ситуациям.

Нет сомнений, что обновляемая Конституция станет прочной правовой основой и надежной гарантией для реализации Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы. ///nCa, 7 июля 2023 г (в сотрудничестве с Посольством Узбекистана в Туркменистане)