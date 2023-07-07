БОМКА 10 продолжает повышать потенциал сотрудников миграционных и пограничных служб Туркменистана в области обеспечения безопасности документов

С 5 по 7 июля Программа содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА 10), финансируемая Европейским Союзом, в сотрудничестве с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провела второй национальный тренинг для тренеров (ТоТ, базовый уровень) для сотрудников и преподавательского состава Государственной миграционной службы и Государственной пограничной службы Туркменистана.

Цель мероприятия – разработка основных и дополнительных программ обучения и обеспечение комплекта материалов для повышения квалификации персонала на местах.

Представители Государственной миграционной службы Туркменистана предоставили экспертную оценку во время тренинга. Отметим, что ранее они успешно прошли обучение в рамках Курса подготовки инструкторов по безопасности проездных документов (базовый уровень), организованный БОМКА 10.

В ходе тренинга участникам были предоставлены базовые учебные программы, разработанные на основе лучших практик Европейского Союза, а также комплект материалов для дальнейшего обучения служащих на местах.

Стоит отметить, что данное мероприятие было реализовано в рамках Компонента 1 Программы БОМКА 10 «Институциональное развитие пограничных ведомств». ///BOMCA, 7 июля 2023 г.