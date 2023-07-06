Эльвира Кадырова

Китай продолжает усиливать связуемость с Центральной Азией, прокладывая новые транспортные каналы для продвижения своей флагманской инициативы Пояса и Пути.

Совсем недавно из восточной провинции КНР Хэбэй впервые отправились контейнеры по мультимодальному маршруту в Узбекистан, а юго-восточный город Шэньчжэнь, крупнейший экспортный центр Китая, налаживает МДП перевозки в Казахстан.

Маршрут через Кыргызстан: кратчайший путь для доставки грузов из КНР в Узбекистан

Новый железнодорожно-автомобильный транспортный путь “Китай-Кыргызстан-Узбекистан” расширит международную логистику из региона Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй в конечные пункты назначения в Узбекистане.

Протяженность маршрута из Ланфана на севере провинции Хэбэй до Ташкента и Андижана – 6000 км, время в пути – 12 дней.

“Этот новый мультимодальный маршрут является самым коротким маршрутом для доставки грузов в Узбекистан. Через Узбекистан можно будет доставлять грузы в Южную Азию, Туркменистан, Азербайджан и дальше в страны Европы, через Турцию можно будет отправлять. Этот коридор, мы думаем, он будет всячески помогать в развитии наших торгово-экономических отношений и сближении наших народов. Мы думаем, это очень позитивный импульс для наших отношений”, считает Гендиректор железнодорожной контейнерной компании Узбекистана Абдумалик Камильянов.

По мнению замгендиректора “Китайской корпорации инжиниринга CAMC” Янь Хайлу, этот мультимодальный транспортный канал значительно сократит время и повысит безопасность перевозки грузов, оказывая существенную помощь в развитии торговли между Китаем и странами Центральной Азии.

Грузовые поезда с тысячей тонн китайской продукции отправились также в Узбекистан из другого значимого экономического центра – района Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао.

На новом маршруте используется контейнерная мультимодальная транспортная система «железная дорога-автомобиль». После прибытия в Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая по железной дороге контейнеры перегрузят на автомобильный транспорт, далее груз через КПП Иркештам в Кыргызстане проследует в Узбекистан, сообщает китайская медиа-группа CMG.

Согласно сообщению, по сравнению с традиционными маршрутами новая линия экономит почти пять дней в пути, обеспечивая более эффективный и ускоренный логистический канал для торговли между Китаем и странами Центральной Азии.

«[Эти маршруты] предлагают новые варианты для заказчиков, которые могут организовать доставку в соответствии со своими конкретными потребностями», — рассказал Global Times Дилан Фэн, руководитель отдела продаж китайского филиала австрийской логистической компании Gebrüder Weiss, базирующейся в Нинбо, провинция Чжэцзян на востоке Китая. во вторник.

Чжу Юнбяо, исполнительный директор Исследовательского центра «Один пояс, один путь» в Ланьчжоуском университете, говоря о маршруте, соединяющем район Большого залива, прокомментировал, что запуск нового маршрута имеет большое стратегическое значение, поскольку он пересекает колоссальный китайский рынок и связывает два экономических центра Китая с Центральной Азией.

Эксперт уверен, что ускорение торгово-экономических обменов простимулирует реализацию железнодорожного проекта Китай-Кыргызстан-Узбекистан, строительство которого, как ожидается, начнется в этом году.

По его мнению, существует огромный потенциал для развития железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, поскольку она будет иметь лучшую пропускную способность и эффективность, по сравнению с автомобильным транспортом.

Кроме того, этот стальной коридор станет кратчайшим маршрутом для перевозки товаров из Китая в Европу и на Ближний Восток, сократив путь на 900 километров и сэкономив от семи до восьми дней в пути.

Маршрут МДП расширяет возможности сообщения между Китаем и Центральной Азией

Глобальная транзитная система МДП соединила крупный производственный центр Китая в Шэньчжэне с крупнейшим городом Казахстана, сообщает IRU.

Sinotrans, крупнейшая интегрированная логистическая компания Китая, запустила новый 5200-километровый МДП маршрут между китайским городом Шэньчжэнь и казахстанским Алматы.

Благодаря открытию МДП в Шэньчжэне процедуры пограничного транзита еще более упрощены, что позволило сократить время транзита и транспортные расходы.

По мнению директора отдела по МДП и услугам транзита IRU Татьяна Ре-Белле, запуск этого нового маршрута обеспечивает прямой торговый путь, соединяющий Шэньчжэнь, ключевой производственный и международный торговый центр Китая, с растущим рынком Центральной Азии.

В прошлом месяце был открыт новый торговый маршрут для перевозок по процедуре МДП в рамках коридора Китай — Казахстан из города Сиань на северо-западе Китая до казахстанского населенного пункта Достык. Первая перевозка по этому маршруту также была осуществлена ​​компанией Sinotrans при поддержке IRU.

Двусторонняя торговля между Китаем и Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном достигла исторического максимума в 2022 году, составив в общей сложности 70,2 млрд долларов США, увеличившись примерно на 40% в годовом исчислении.

Поскольку главы государств договорились углубить транспортное и торговое сотрудничество на саммите Китай-Центральная Азия в прошлом месяце, МДП будет играть важную роль в улучшении региональной взаимосвязанности и экономического роста на новый уровень, считают в IRU.

МДП — единственная в мире глобальная система транзита — официально применяется в Китае с мая 2018 года, обеспечивая повышение скорости, безопасности и эффективности перевозок с Востока на Запад. Сегодня система МДП соединяет Китай более чем с 30 странами Евразии и считается гибким и конкурентоспособным логистическим решением, упрощающим в рамках этих коридоров процедуры торговли, объемы которой неуклонно растут.

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На саммите ШОС во вторник (как раз в тот день и отправился грузовой поезд из провинции Хэбэй в Узбекистан), Председатель КНР Си Цзиньпин призвал стран объединения, куда входят четыре страны Центральной Азии, активизировать усилия по сопряжению высококачественного сотрудничества в рамках инициативы ОПОП с национальными стратегиями развития и региональными интеграционными инициативами, углублять работу по либерализации и упрощению торговых и инвестиционных процедур, ускорять обустройство погранпереходов и создание международного логистического коридора в регионе в целях обеспечения стабильности и бесперебойности региональных цепочек производства и поставок.

Таким образом, улучшенная транспортная связуемость с ее устойчивой твердой и мягкой инфраструктурой – это залог процветания торгово-экономических отношений между Китаем и Центральной Азией. ///nCa, 6 июля 2023 г. (источник фото – Синьхуа)