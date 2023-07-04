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Министерства здравоохранения стран Центральной Азии объединяют cвои силы на заседании высокого уровня в Душанбе

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Координаторы высокого уровня, представляющие Министерства здравоохранения стран Центральной Азии встретились в городе Душанбе, Таджикистан 27 июня 2023 года, для обсуждения того, как субрегиональное взаимодействие и приоритетные мероприятия и инвестиции могут ускорить реализацию глобальных, региональных и национальных обязательств в поддержку здоровья и благополучия, сообщает ВОЗ в Туркменистане.

Данное заседание, созванное Всемирной организацией здравоохранения, прокладывает путь пяти странам для осуществления совместных действий и продвижения сотрудничества с партнерами с целью устранения проблем здоровья и благополучия в Центральной Азии.

Дорожная карта по поддержке здоровья и благополучия в Центральной Азии (на 2022 – 2025 годы) была одобрена Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и  Узбекистаном 11 сентября 2022 года.

Дорожная карта является краеугольным камнем для поддержания здоровья и благополучия, который поможет странам Центральной Азии в совместном реагировании на такие общие кризисные ситуации, как пандемия COVID-19 и изменение климата. Документ включает политические, инвестиционные и технические цели и задачи, которые ускорят выполнение глобальных, региональных и национальных обязательств стран Центральной Азии в укреплении здоровья и благополучия в регионе.

Пять стран согласились определить приоритетность усилий и инвестиций по четырем факторам ускорения для запуска положительного преумножающего воздействия:

  • Сохранение высокой приоритетности здравоохранения в политической повестке стран Центральной Азии и партнеров
  • Построение стратегического альянса в поддержку здоровья и благополучия в Центральной Азии
  • Синергия в мобилизации ресурсов и поддержка совместных проектов
  • Продвижение согласованности политики и действий в направлении достижения целей устойчивого развития

Представители Министерства здравоохранения Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан, а также представители Всемирной организации здравоохранения официально запустили первый год реализации Дорожной карты в Центральной Азии в городе Душанбе.

Они говорили о том, как субрегиональное взаимодействие и координация будут способствовать и ускорять реализацию Дорожной карты, и определенных совместных политических, технических и инвестиционных мероприятий для продвижения повестки здравоохранения в Центральной Азии.

Дорожная карта в поддержку здоровья и благополучия в Центральной Азии (на 2022 – 2025 гг.) – опубликовано на русском и английском языках

Европейская программы работы ВОЗ (опубликовано на русском и английском языках)

///ВОЗ Туркменистан

 

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