Сотрудники Таможенной службы Туркменистана изучили опыт Казахстана в управлении таможенными рисками

С 3 по 5 мая Программа содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА 10), финансируемая Европейским Союзом, в сотрудничестве с Программой ЮСАИД по торговле в Центральной Азии организовала национальный семинар в городе Ашхабад для сотрудников таможенной службы, вовлеченных в управление таможенными рисками и борьбу с нарушениями и автоматизации таможенных процессов.

Данное мероприятие нацелено на укрепление потенциала таможенной службы в области управления рисками, обмена опытом по вопросам правовой основы, организационных аспектов и технической поддержки. В ходе мероприятия участники изучили опыт Казахстана в интеграцию системы управления рисками в процесс таможенного оформления/контроля, в профайлинге и оптимизации баз данных, а также опыт в выполнении обязательств по Соглашению об упрощении процедур торговли ВТО. Кроме того, эксперты из Комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана подготовили рекомендации по развитию существующей системы управления таможенных рисков. Программа ЮСАИД по торговле в Центральной Азии предоставила техническую поддержку национальным бенефициарам в рамках данного семинара.

Отметим, что мероприятие организовано в рамках Компонента 3 Программы БОМКА10 «Содействие законным торговым потокам через границы» и Компонента 1 Программы ЮСАИД по торговле в Центральной Азии «Гармонизация таможенных и пограничных процедур», которые направлены на дальнейшую поддержку процесса региональной экономической интеграции и содействие законным торговым потокам.///БОМКА, 5 мая 2023 г.