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Марокко и Никарагуа присоединились к Группе друзей устойчивого транспорта, инициированной в ООН Туркменистаном

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Марокко и Никарагуа заявили о присоединении к Группе друзей устойчивого транспорта, учреждённой в ООН по инициативе Туркменистана.

Очередная 3-я встреча Группы будет организована Постоянным Представительством Туркменистана при ООН 10 мая 2023 года в формате видеоконференции.

Группа друзей ООН для устойчивого транспорта (GFST) была создана 6 июля 2022 года Постоянным представительством Туркменистана на встрече, в которой приняли участие более 90 представителей государств-членов ООН. Группа является неформальным объединением государств-членов ООН, направленным на повышение осведомленности о важности устойчивого транспорта и обмена мнениями и передовым опытом в этой области на глобальном, региональном и национальном уровнях.///nCa, 3 мая 2023 г.

 

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