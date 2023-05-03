Итоги первого дня ITTC-2023: Частный сектор Туркменистана готов активно участвовать в региональных и глобальных транспортно-логистических решениях

nCa Report
Мега-мероприятие, связанное с транспортом и логистикой, завершило свой первый день работы 3 мая 2023 года в Ашхабаде.
Тема конференции и выставки– “Международные транспортные и транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие”. — ITTC-2023
В ходе выставки, и позже в выступлениях участников конференции, был подчеркнут один немаловажный факт – туркменские компании создали потенциал для обработки всех видов грузов по всем направлениям.
Некоторые из туркменских компаний, участвующих в форуме,
- HGL (Halkara Gatnaw Logistika)
- Dovrebap Ulag Merkezi
- Dort Tarap Logistics
- Hazar Tolkuny
- Tulla-nal Logistics
- TULM (Транспортный и логистический центр Туркменистана)
- Hazar Logistik
- Dowamly Yol Logistik
- Gadamly Inzener Logistics & Transportation
- Hazar Yol
Однако, это лишь некоторые из компаний, принимающих участие в ITTC. Они представляют собой группу полностью частных или государственно-частных организаций. Следует также отметить, что многие частные транспортные компании являются членами Ассоциация “Туркмен Логистика”.
Общим для них является то, что команды этих компаний весьма компетентны и уверены в себе; уверены в том, что они делают, и готовы разрабатывать индивидуальные решения для всех видов грузов и на всех видах транспорта.
Беседа с некоторыми из представителей транспортного бизнеса Туркменистана показала, что пристальное внимание, уделяемое правительством к вопросам развития жесткой и мягкой инфраструктуры для транспорта и транзитных возможностей, побудило их войти в этот сложный сектор.
Таким образом, даже частные компании являются расширенной версией государственно-частного партнерства, поскольку без инфраструктуры и правовой базы, созданных правительством, невозможно было бы вести прибыльный бизнес в секторе транспорта и логистики.
Кроме того, туркменские компании выстраивают прочные отношения с иностранными партнерами по всем направлениям. Это позволяет им доставлять груз из любой точки в любой пункт назначения.
Третье, что сразу бросилось в глаза, – это легкость общения внутри компаний – самый младший сотрудник и глава компании разговаривают друг с другом без каких-либо формальностей или барьеров. Это свидетельствует о том, что деловая культура в Туркменистане соответствует практике успешных компаний по всему миру.
Мелочи тоже имеют свой вес. —– Все туркменские компании, принимающие участие в конференции и выставке, имеют QR-код своей контактной информации либо на своих визитных карточках, либо на панели, откуда код можно легко отсканировать. Само по себе это, возможно, и не считается важной деталью, но, если учесть, как мало времени прошло с тех пор, как частные компании начали осваивать индустрию транспорта и логистики, это достойно восхищения.
У каждой компании на стенде представлены карты, демонстрирующие маршруты, на которых оказываются услуги по грузоперевозкам. Это помогает потенциальным клиентам принять решение о том, какая из компаний может предложить наиболее оптимальное решение.
И еще один факт – большинство членов персонала туркменских транспортных компаний владеют примерно четырьмя языками, включая английский. Это большое подспорье для международных клиентов. ///nCa, 3 мая 2023 года
Вот несколько фотографий с церемонии открытия выставки: