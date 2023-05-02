В октябре в Германии состоится туркмено-германский бизнес-форум

В октябре в Германии планируется проведение туркмено-германского бизнес-форума. Этот вопрос обсуждался в ходе недавнего визита в Германию вице-премьера, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова.

Визит состоялся 25-28 апреля и о его итогах Мередов доложил Президенту Сердару Бердымухамедову в ходе видео-селекторного совещания в понедельник.

Тема проведения форума была рассмотрена в ходе встречи туркменской делегации с Генеральным секретарём Восточного комитета германской экономики. Состоялся обмен предложениями по подготовке данного форума на высоком уровне, в этих целях было предложено организовать три предварительных тематических учебных семинара по цифровой системе.

Восточный комитет германской экономики является крупной региональной инициативой экономики ФРГ для 29 стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии. Восточный комитет оказывает членам организации помощь при реализации проектов, налаживании контактов и решении вопросов, связанных с выходом на рынок в том или ином регионе.

В рамках визита также были проведены переговоры с руководителем германской компании «CLAAS». Во время встречи подчеркивалась важность расширения контактов в таких сферах, как технологии, инновации, инвестиции, цифровые технологии и «зелёная» экономика.

В рамках визита состоялась также встреча с руководителем специализированной водохозяйственной компании Wilo.

Взаимодействие в международной финансовой и банковской сферах обсуждалось на встрече с руководителями банков Германии Deutsche Bank AG и Commerzbank AG.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что отношения между Туркменистаном и Федеративной Республикой Германия носят многоаспектный характер и развиваются по восходящей линии.

Глава государства отметил солидный потенциал для интенсификации двустороннего партнёрства в различных направлениях, реализации новых перспективных проектов. ///nCa, 2 мая 2023 г.