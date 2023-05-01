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Новый конноспортивный комплекс в Туркменистане будет заниматься подготовкой лошадей для вооруженных сил и правоохранительных органов

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29 апреля 2023 года в Туркменистане был открыт новый конноспортивный комплекс. Церемонию открытия провел президент Сердар Бердымухамедов.

Расположенный среди мягких холмов района Маныш, комплекс будет заниматься подготовкой лошадей для вооруженных сил и правоохранительных органов, в том числе для пограничников.

В отличие от других конноспортивных центров Туркменистана, новый коневодческий объект придерживается принципа жесткой экономии, что соответствует требованиям его деятельности.

Тем не менее, в комплексе площадью 40 гектаров предусмотрены все необходимые удобства. Центр рассчитан на 500 лошадей, здесь имеются отдельные боксы для вынашивания и рождения жеребят, тренировочные площадки и ипподромы. Медицинские центры для персонала и лошадей полностью оборудованы. Для персонала возведено комфортабельное жилье.

Ярким моментом церемонии стало впечатляющее выступление известной конноспортивной группы “Галкыныш”.

Поскольку мероприятие было приурочено к ежегодному Празднику туркменского скакуна, в рамках торжества состоялось несколько скачек.

Также, победители в шести номинациях конкурса в области изобразительного искусства были награждены призами.

В этот же день состоялся финальный тур и объявление победителей конкурса красоты ахалтекинских скакунов.

Каждый велаят подарил президенту по лошади: Ахалскский велаят – скакун Кяризек; Балканский велаят – Багтыярлык; Дашогузский велаят – Айдын ёл; Лебапский велаят – Керамат; и Марыйский велаят – Акховдан.

Хякимлик Ашхабада передал в дар главе государства коня Шохратлы.

Вооруженные силы и правоохранительные органы подарили президенту молодого и резвого коня по имени Гайдувсыз. /// nCa, 1 мая 2023 г.

Несколько фотографий с этого мероприятия:

 

 

 

 

 

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