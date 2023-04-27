10 мая 2023 года состоится 3-е заседание Группы друзей устойчивого транспорта

В среду, 10 мая 2023 года, Постоянное Представительство Туркменистана при Организации Объединенных Наций проведёт 3-е заседание Группы друзей устойчивого транспорта в формате видеоконференции.

Группа представит обзор глобальных инициатив в области устойчивого транспорта, в частности подготовку резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций «Всемирный день устойчивого транспорта» и предстоящее заседание высокого уровня Генеральной Ассамблеи, которое будет предусмотрено резолюцией.

Дополнительная информация

Группа друзей Организации Объединенных Наций для устойчивого транспорта (GFST) была создана 6 июля 2022 года Постоянным представительством Туркменистана при Организации Объединенных Наций на встрече, в которой приняли участие более 90 представителей государств-членов Организации Объединенных Наций. Группа является неформальным объединением государств-членов ООН, напраленным на повышение осведомленности о важности устойчивого транспорта и обмена мнениями и передовым опытом в этой области на глобальном, региональном и национальном уровнях.

Группа осуществляет свою деятельность на основе нижеследующих целей:

– Содействовать обмену мнениями относительно выполнения конкретных рекомендаций и руководств Генеральной Ассамблеи ООН в области устойчивого транспорта;

– Способствовать достижению ЦУР до 2030 года и Венской программы действий для РСНВМ в области устойчивого транспорта;

– Поддерживать деятельность ООН в рамках Глобальной климатической программы (РКИК ООН) и Новой программы развития городов (ООН-Хабитат) в отношении зеленого транспорта, устойчивой мобильности и городов будущего с низким уровнем выбросов углерода;

– Обмен мнениями о существующих проблемах и решениях в региональных транспортных сетях;

– Продвижение лучших учебных программ в области транспортной политики, разработка первого комплексного пособия по транспортной дипломатии;

– Продвижение инновационных механизмов инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры;

– Организовывать различные мероприятия с участием ведущих мировых корпораций по наиболее актуальным вопросам управления глобальной цепочкой поставок.

Группа придерживается следующего формата и методов работы:

– Группа друзей носит неформальный, открытый характер, и, соответственно, ее состав будет регулярно обновляться по мере того, как государства-члены Организации Объединенных Наций, наблюдатели Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и подразделения Организации Объединенных Наций сообщают о своей готовности и заинтересованности в присоединение к Группе;

– Группа друзей собирается регулярно, не реже одного раза в шесть месяцев, на уровне послов в Нью-Йорке. Внеочередные собрания могут созываться для обсуждения конкретных вопросов по требованию его членов;

– Группа друзей собирается один раз в год на уровне министров иностранных дел в заранее согласованном месте;

– Группа друзей будет координироваться двумя сопредседателями (Туркменистан и любая страна-член, желающая сопредседательствовать) сроком на один год, и по истечении этого срока будет соблюдаться принцип географической ротации для передачи координация./// Постоянное Представительство Туркменистана при ООН, Нью-Йорк, 26 апреля