Эко-село на побережье озера Алтын Асыр в Туркменистане строит турецкая компания “Чалык Энерджи”

Турецкая компания Chalyk Energy (Çalık Enerji) строит ультрасовременное экологическое село на озере Алтын Асыр в Туркменистане.

Алтын Асыр – одно из крупнейших искусственных водохранилищ в мире. Огромное число основных, вторичных и третичных коллекторов собирает сельскохозяйственные сточные воды и дождевые сточные воды из всех областей Туркменистана и доставляет их в озеро, которое все еще строится, чтобы достичь своих полных размеров.

Гёкмен Топуз, заместитель генерального директора Çalık Enerji (Инвестиции и возобновляемая энергетика), выступил с презентацией проекта 26 апреля 2023 года на Дубайском форуме, который проводится с целью привлечения инвестиций в энергетический сектор Туркменистана.

Вот основные тезисы его выступления:

Стратегия экологического села: устойчивая среда обитания в населенном пункте, экологически чистое сельское хозяйство, низкий уровень выбросов углекислого газа, управление с нулевым уровнем отходов, низкое потребление воды за счет рециркуляции и фильтрации воды, а также устойчивость к засухе.

Стратегия гибридной электростанции: автономная система, использование возобновляемых источников энергии, децентрализованная энергетическая система, а также производство электроэнергии и потребление на месте.

Гибридная электростанция будет оснащена солнечной установкой мощностью 7 МВт, двумя ветряными турбинами мощностью по 1,5 МВт каждая и связанными с ними сооружениями. В качестве резервного будет установлен дизельный генератор мощностью 2 МВт. Это будет первая электростанция такого рода в Туркменистане, сочетающая солнечную энергию и энергию ветра и обеспечивающая резервное питание дизельным генератором. Система позволит работать как в сетевом, так и вне сети – в островном режимах. Кроме того, система предотвратит колебания напряжения и обеспечит бесперебойную подачу электроэнергии. Строительство гибридной электростанции началось в октябре 2022 года и, как ожидается, объект будет сдан в эксплуатацию в январе 2024 года.

Село будет представлять собой автономную единицу, на территории которого будут возведены административное здание, посты полиции и пожарной команды, торговые точки, медицинский центр, школа, детский сад, зал для общественных мероприятий, жилые дома на 200 семей, водоочистные сооружения (очистка озерной воды в питьевую), канализационные насосные станции и средства фильтрации, а также средства связи.

Проект расположен в 264 км от Ашхабада.

После завершения строительства озеро Алтын Асыр займет площадь в 2000 квадратных километров, а его максимальная глубина составит 70 метров.

Заполнение озера на полную мощность может занять до 15 лет. Проект оценивается в примерно 4,5 млрд.долл.США.

Общая протяженность соответствующих корректоров 2650 км. /// nCa, 26 апреля 2023 г.

Скриншоты нескольких слайдов из презентации Çalik Enerji: