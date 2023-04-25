News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

Home » Министры иностранных дел Китая и Центральная Азия обсудят подготовку к майскому саммиту глав государств

Министры иностранных дел Китая и Центральная Азия обсудят подготовку к майскому саммиту глав государств

By

26-27 апреля в китайском Сиане состоится 4-ое Совещание министров иностранных дел диалогового формата «Центральная Азия – Китай», заявил МИД Казахстана.

Одним из основных вопросов предстоящего совещания глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и Китая является подготовка к предстоящему первому Саммиту «Центральная Азия – Китай», запланированному на май 2023 года в Сиане.

«Кроме того, участники встречи обсудят перспективы шестистороннего сотрудничества в различных областях – укрепление взаимосвязанности в сфере транспортно-логистической инфраструктуры, увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции из стран Центральной Азии в Китай, развитие электронной коммерции, а также создание новых механизмов взаимодействия между уполномоченными органами стран-участниц данного формата», сообщил официальный представитель МИД Казахстана А.С. Смадияров.

Совещание главы внешнеполитических ведомств станет третей встречей в формате «Центральная Азия+Китай» за последние две недели. Недавно также прошли совещания руководителей торгово-экономических ведомств и таможенных служб, в той или иной степени ставшие подготовительными к предстоящей встрече в верхах.

Следовательно, можно ожидать, что Сианьский саммит главы шести государств приведет к насыщенному пакету договоренностей в различных областях многоаспектного партнерства между Китаем и регионом.

Ранее Председатель КНР заявил о том, что на майском шестистороннем саммите Китай обсудит с центральноазиатскими странами грандиозный план развития отношений. ///nCa, 25 апреля 2023 г.

 

Related posts:

  1. Таджикистан начал подготовку к сентябрьским саммитам глав государств Центральной Азии и МФСА
  2. СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ГЛАВ МИД ДИАЛОГА «ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ+ЯПОНИЯ»
  3. Узбекистан инициирует проведение межрегионального Форума «Центральная Азия+Китай»
  4. Евросоюз и Центральная Азия обсудят в Самарканде возможности цифровой, транспортной и энергетической связуемости
  5. Туркменистан примет участие в министериале Центральная Азия – Китай
  6. Министры иностранных дел стран Центральной Азии и Японии встретятся по видеосвязи
  7. Министры иностранных дел Казахстана и Туркменистана обсудили подготовку к визиту Президента Токаева
  8. (ОБНОВЛЕНО) Министры иностранных дел России и стран Центральной Азии обсудили прогресс в многостороннем сотрудничестве
  9. В Токио прошла 9-я встреча министров иностранных дел в рамках диалога “Центральная Азия плюс Япония”
  10. Совет старейшин Организации тюркоязычных государств рассмотрел подготовку к предстоящему саммиту ОТГ
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan