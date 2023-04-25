Министры иностранных дел Китая и Центральная Азия обсудят подготовку к майскому саммиту глав государств

26-27 апреля в китайском Сиане состоится 4-ое Совещание министров иностранных дел диалогового формата «Центральная Азия – Китай», заявил МИД Казахстана.

Одним из основных вопросов предстоящего совещания глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и Китая является подготовка к предстоящему первому Саммиту «Центральная Азия – Китай», запланированному на май 2023 года в Сиане.

«Кроме того, участники встречи обсудят перспективы шестистороннего сотрудничества в различных областях – укрепление взаимосвязанности в сфере транспортно-логистической инфраструктуры, увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции из стран Центральной Азии в Китай, развитие электронной коммерции, а также создание новых механизмов взаимодействия между уполномоченными органами стран-участниц данного формата», сообщил официальный представитель МИД Казахстана А.С. Смадияров.

Совещание главы внешнеполитических ведомств станет третей встречей в формате «Центральная Азия+Китай» за последние две недели. Недавно также прошли совещания руководителей торгово-экономических ведомств и таможенных служб, в той или иной степени ставшие подготовительными к предстоящей встрече в верхах.

Следовательно, можно ожидать, что Сианьский саммит главы шести государств приведет к насыщенному пакету договоренностей в различных областях многоаспектного партнерства между Китаем и регионом.

Ранее Председатель КНР заявил о том, что на майском шестистороннем саммите Китай обсудит с центральноазиатскими странами грандиозный план развития отношений. ///nCa, 25 апреля 2023 г.