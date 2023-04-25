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МИД Китая анонсировал встречу министров иностранных дел в формате «Центральная Азия+Китай»

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Четвертая встреча министров иностранных дел Китая и стран Центральной Азии, которая состоится 27 апреля в Сиане под председательством Члена Госсовета, министра иностранных дел КНР Цинь Гана, сообщила сегодня в ходе пресс-брифинга официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Согласно информации, во встрече примут участие:

  • вице-премьер, министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу
  • министр иностранных дел Кыргызстана Кулубаев Жээнбек
  • министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин
  • первый заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев
  • министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов

Говоря о повестке министериала, Мао Нин заявила: «Главная задача предстоящей встречи глав МИД – полная политическая подготовка к успешному проведению саммита. Шесть стран обменяются мнениями о подготовке к саммиту, сотрудничестве между Китаем и Центральной Азией в различных областях, а также о международных и региональных вопросах, представляющих взаимный интерес».

Договоренность о создании механизма саммита «Китай+Центральная Азия» была достигунта на ​​третьей встрече министров иностранных дел Китая и стран Центральной Азии, состоявшейся в июне 2022 года.

Тогда же все стороны договорились провести первый саммит данного формата в Китае.///nCa, 25 апреля 2023 г.  

 

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