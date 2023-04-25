МИД Китая анонсировал встречу министров иностранных дел в формате «Центральная Азия+Китай»

Четвертая встреча министров иностранных дел Китая и стран Центральной Азии, которая состоится 27 апреля в Сиане под председательством Члена Госсовета, министра иностранных дел КНР Цинь Гана, сообщила сегодня в ходе пресс-брифинга официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Согласно информации, во встрече примут участие:
- вице-премьер, министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу
- министр иностранных дел Кыргызстана Кулубаев Жээнбек
- министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин
- первый заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев
- министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов
Говоря о повестке министериала, Мао Нин заявила: «Главная задача предстоящей встречи глав МИД – полная политическая подготовка к успешному проведению саммита. Шесть стран обменяются мнениями о подготовке к саммиту, сотрудничестве между Китаем и Центральной Азией в различных областях, а также о международных и региональных вопросах, представляющих взаимный интерес».
Договоренность о создании механизма саммита «Китай+Центральная Азия» была достигунта на третьей встрече министров иностранных дел Китая и стран Центральной Азии, состоявшейся в июне 2022 года.
Тогда же все стороны договорились провести первый саммит данного формата в Китае.///nCa, 25 апреля 2023 г.