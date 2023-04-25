МИД Китая анонсировал встречу министров иностранных дел в формате «Центральная Азия+Китай»

Четвертая встреча министров иностранных дел Китая и стран Центральной Азии, которая состоится 27 апреля в Сиане под председательством Члена Госсовета, министра иностранных дел КНР Цинь Гана, сообщила сегодня в ходе пресс-брифинга официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Согласно информации, во встрече примут участие:

вице-премьер, министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу

министр иностранных дел Кыргызстана Кулубаев Жээнбек

министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин

первый заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев

министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов

Говоря о повестке министериала, Мао Нин заявила: «Главная задача предстоящей встречи глав МИД – полная политическая подготовка к успешному проведению саммита. Шесть стран обменяются мнениями о подготовке к саммиту, сотрудничестве между Китаем и Центральной Азией в различных областях, а также о международных и региональных вопросах, представляющих взаимный интерес».

Договоренность о создании механизма саммита «Китай+Центральная Азия» была достигунта на ​​третьей встрече министров иностранных дел Китая и стран Центральной Азии, состоявшейся в июне 2022 года.

Тогда же все стороны договорились провести первый саммит данного формата в Китае.///nCa, 25 апреля 2023 г.