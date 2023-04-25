АБР и саудовская «ACWA POWER» подписали соглашение о строительстве двух ветряных электростанций в Узбекистане

Проекты станут крупнейшими в регионе в сфере ветроэнергетики

Азиатский банк развития (АБР) предоставит саудовской компании «ACWA Power» (ACWA) займы на общую сумму 174 млн. долларов США на проекты Башской и Джанкелдинской ветровых электростанций, которые будут возведены в Бухарской области Узбекистана.

Финансирование включает займы на сумму 40,5 млн. долларов США для Башской электростанции и 46,5 млн. долларов США для Джанкелдинской электростанции, которые будут выделены за счет обычных капитальных ресурсов АБР. Эквивалентные по размерам займы будут предоставлены Ведущим частным инфраструктурным фондом Азии (LEAP), которым управляет АБР.

Каждая электростанция состоит из 79 ветряных турбин – всего 158 турбин, которые будут генерировать 3235 гигаватт-часов, предотвращая выброс почти 2 миллионов тонн эквивалента углекислого газа в год.

В целом, Башская электростанция и Джанкелдинская электростанция станут крупнейшим проектом ветроэнергетики коммунального масштаба в регионе Центральной и Западной Азии, отмечают в АБР.

Займы также пойдут на строительство одноцепной воздушной линии электропередачи напряжением 500 киловольт протяженностью 282,5 км для подключения к общей энергосистеме страны.

«Узбекистан является одной из самых быстрорастущих экономик в Центральной Азии, и вместе с этим растет спрос на энергию. Это дает уникальную возможность инвестировать в декарбонизацию и расширение использования возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе страны», – отметила генеральный директор АБР по операциям в частном секторе Сюзанн Габури.

«Башская электростанция и Джанкелдинская электростанция являются знаковыми новыми проектами в сфере ветроэнергетики, которые имеют значительное демонстративное влияние участия частного сектора в энергетическом секторе региона», – добавила она.

АБР оказывает поддержку в реализации проектов в сфере возобновляемых источников энергии в Узбекистане мощностью около 2500 МВт с 2019 года – после того как страна открыла этот сектор для участников из частного сектора. Общая стоимость последних сделок АБР с ACWA составляет приблизительно 1,35 млрд. долларов США.

Заявленная ACWA Power стоимость проекта Джанкелдинской электростанции – 658 млн.долл.США, стоимость проекта Башской электростанции – 690 млн.долл.США. По обоим проектам ACWA Power и АО “Национальные электрические сети Узбекистана” подписали 25-летние соглашения о разработке/строительстве/эксплуатацией наземной ветроэлектростанции. ACWA Power возьмет на себя ведущую роль в строительстве, проектировании, эксплуатации и техническом обслуживании станций.

Подробнее о проектах ACWA Power в Узбекистан здесь: https://www.newscentralasia.net/2022/12/26/saudovskaya-acwa-power-realizuyet-v-uzbekistane-vetroenergeticheskiy-proyekt-moshchnostyu-1500-mvt-eto-5-y-po-schetu-proyekt-kompanii-v-uzbekistane/

///nCa, 25 апреля 2023 г.