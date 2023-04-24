Круглый стол в ИМО МИД Туркменистана осветил проблему фейковых новостей и социальных сетей – Часть третья

Анализ nCa

Картина стоит больше, чем тысяча слов. Так оценивалась значимость визуального изображения до появления искусственного интеллекта. Теперь с возникновением искусственного интеллекта, изображение и слово наклеены на одну и ту же сторону лица – как у причудливого Пикассо.

Масштабность вторжения искусственного интеллекта в средства массовой информации является – и останется – непостижимой. В любом случае, мы не стремимся измерить силу влияния ИИ на сми.

На данный момент наши возможности весьма ограничены. Недавно в Ашхабаде состоялся круглый стол для СМИ.

Прежде чем продолжить, давайте вспомним контекстное утверждение, которое мы высказали в конце первой части этой короткой серии статей:

«Мы можем сказать, что в поисках новых форматов сотрудничества между Туркменистаном и международной информационной средой начался диалог, который, безусловно, перерастет в динамичную историю. Центр ОБСЕ в Ашхабаде призван сыграть в этом процессе важную роль. А целью всегда будет достижение соответствия ожиданиям, которые Туркменистан возлагает на весь этот процесс».

Напомним, что 14 апреля в Ашхабаде состоялся круглый стол для СМИ, организованный совместно Министерством иностранных дел Туркменистана и Центром ОБСЕ в Ашхабаде. Темой круглого стола стали «Новые форматы взаимодействия в международной информационной среде». Эксперты со стороны ОБСЕ – Марек Бекерман и Якуб Парусински – и большинство докладчиков и участников, которые внесли свой вклад в диалог, прокомментировали такие темы, как “фейковые новости” и “медиаграмотность”.

Докладчики, включая экспертов ОБСЕ, резко акцентировали внимание на фальшивых новостях, оставив искусственный интеллект скорее на периферии. Тема актуальна, но она умаляет роль искусственного интеллекта, которая стремительно растет.

В беседе с nCa Посол Макгрегор, глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде, сказал, что люди полагаются на искусственный интеллект, который помогает им, но его использование также может быть проблематичным. “Как мы можем помочь людям решить, что реально, а что нет? И это действительно большой вопрос, и нам нужно начать с ним разбираться”, – отметил он.

Когда его спросили, готовы ли средства массовой информации в Туркменистане использовать искусственный интеллект, он совершенно справедливо ответил: «Я действительно не думаю, что какие-либо средства массовой информации где-либо в мире действительно готовы к этому».

Если бы круглый стол состоялся 21 апреля, а не 14 апреля (всего на неделю позже), основное внимание было бы уделено проблемам, озвученным Макгрегором. —– В паре высказанных предложений он создал правильную последовательность, затеняя территорию ИИ, автоматически охватывающей все виды фальшивых новостей и промежуточную искаженную информацию.

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Являются ли фейковые новости и медиаграмотность таким серьезным источником беспокойства для Центральной Азии (включая, конечно, Туркменистан), как это казалось во время круглого стола, мы рассмотрим в статье, которая станет заключительной частью этой серии.

А пока давайте просто поговорим о картине, которой никогда не было, и об интервью, которое так и не состоялось.

Немецкий художник и фотограф Борис Эльдагсен представил свою фотографию на конкурс и получил престижную премию Sony world photography award.

Победившая фотография запечатлела двух женщин из разных поколений в черно-белом цвете.

В заявлении на своем веб-сайте Эльдагсен, который изучал фотографию и изобразительное искусство в Академии искусств Майнца, концептуальное искусство и интермедию в Академии изящных искусств в Праге и изобразительное искусство в Школе искусств и коммуникаций Сароджини Найду в Хайдарабаде, сказал, что он дерзнул на участие в конкурсе, чтобы проверить насколько подготовлены такие состязательные мероприятия к участию в них изображений, созданных искусственным интеллектом. «Они не готовы», – заключил он.

https://www.eldagsen.com/sony-world-photography-awards-2023/

https://www.theguardian.com/technology/2023/apr/17/photographer-admits-prize-winning-image-was-ai-generated

«Нам, миру фотографии, нужна открытая дискуссия», – сказал Эльдагсен. «Дискуссия о том, что мы хотим считать фотографией, а что нет. Достаточно ли велик охват понятия фотографии, чтобы вобрать в себя и вид изображений, созданных искусственным интеллектом – или это было бы ошибкой?»

«Своим отказом от премии я надеюсь ускорить эти дебаты», – добавил он.

The Guardian пишет, что художник назвал свою победу «историческим моментом», поскольку впервые изображение ИИ выиграло престижный международный конкурс фотографий, добавив: «Многие ли из вас знали или подозревали, что она была создана искусственным интеллектом? Что-то во всем этом кажется неправильным, не так ли?»

«Изображения ИИ и фотография не должны конкурировать друг с другом за подобную награду. Это разные сущности. Искусственный интеллект – это не фотография. Поэтому я не приму эту награду», – заявил Эльдагсен.

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Немецкий еженедельный журнал Die Aktuelle, который время от времени вступает в полемику, не остался в стороне от темы.

Издание опубликовало полностью поддельное интервью Шумахера, легендарного семикратного победителя чемпионата Формулы-1, который пропал из поля зрения общественности с тех пор, как почти десять лет назад попал в аварию.

“Интервью” было сгенерировано искусственным интеллектом, имитирующим возможные ответы Шумахера.

Журнал поместил изображение улыбающегося Шумахера на обложке своего последнего выпуска и похвастался эксклюзивным интервью, по-видимому, первым для звезды после его несчастного случая.

https://www.forbes.com/sites/roberthart/2023/04/20/michael-schumachers-family-reportedly-plan-legal-action-

Согласно Forbes, Шумахер якобы рассказал изданию, что его жизнь “полностью изменилась” после аварии, которая была “ужасным временем” для его семьи и оставила его в “своего рода искусственной коме” в течение нескольких месяцев, сообщает The Independent.

Журнал раскрыл искусственный характер интервью только после его публикации.

The Independent сообщила, что фанаты в Интернете заклеймили журнал “бесчестным” после использования ИИ-программы для создания фальшивого интервью Михаэля Шумахера.

https://www.independent.co.uk/f1/f1-michael-schumacher-interview-ferrari-b2322661.html

The Independent раскритиковала Die Aktuelle, заявив, что публикация вызвала негативную реакцию в Интернете после того, как 15 апреля на обложке журнала появилось лицо Шумахера с пометкой “эксклюзивное интервью”.

Журнал сообщил, что это было “первое интервью”, которое Шумахер дал после своей аварии, добавив: «Никаких скудных, туманных полуслов от друзей. Тольку ответы от него! От Михаэля Шумахера!»

«Я был так тяжело ранен, что несколько месяцев пролежал в своего рода искусственной коме, потому что иначе мой организм не смог бы справиться со всем этим. У меня были трудные времена, но команда больницы сумела вернуть меня к моей семье», – будто сказал он.

Тем не менее, в конце статьи издание пометило, что на самом деле они использовали чат-бота Character.ai с искусственным интеллектом, который сгенерировал ответы.

https://aktuellewebsite.de

Последствия оказались масштабными.

Энн Хоффманн, главный редактор Die Aktuelle с 2009 года, была освобождена от должности медиагруппой Funke 21 апреля 2023 года. Издатель также принес извинения семье Шумахера за репортаж.

Инцидент породил дискуссии о журналистских стандартах и использовании искусственного интеллекта.

* * *

При нынешнем положении дел, по сравнению с тем, что было несколько месяцев назад, фейковые новости (в их общем понимании) и медиаграмотность или ее отсутствие не являются для нас актуальными.

Что нас беспокоит, так это не только злонамеренное использование ИИ, но и ужасающая вероятность того, что ИИ можно научить злому умыслу. /// nCa, 24 апреля 2023 г.

Продолжение следует…