По данным ООН, Центральной Азии потребуется масштабный сдвиг, а не масштабное увеличение инвестиций, чтобы к 2050 году достичь нулевого уровня выбросов углерода

На сегодняшний день на ископаемое топливо приходится 95 процентов общего объема энергоснабжения в 5 странах Центральной Азии – Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане – членах ЕЭК ООН.

Странам потребуется массовый переход от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам для выполнения своих обязательств по Парижскому соглашению и переходу к низкоуглеродной и устойчивой энергетической системе.

Анализ, опубликованный ЕЭК ООН в рамках Инструментария углеродной нейтральности, показывает, что при традиционном сценарии, направленном на повышение устойчивости энергоснабжения для предотвращения отключений и обеспечения надежного энергоснабжения, региону потребуется инвестировать около 1,407 трлн долларов в период с 2020 по 2050 гг.

Однако, учитывая высокий и до сих пор в значительной степени неиспользованный потенциал региона для производства возобновляемой энергии, в частности гидро-, ветровой и солнечной энергии, переход к сценарию нулевого уровня выбросов к 2050 году повлечет за собой минимальное увеличение общих инвестиций в энергетику на 2,15 процента за период 30 лет, до 1,437 трлн. долларов.

Другими словами, переход от нынешней зависимости от ископаемых видов топлива к «чистому нулю» потребует значительного перенаправления инвестиций в возобновляемые источники энергии, передачу и распределение электроэнергии и энергоэффективность, но с минимальными дополнительными затратами в размере 0,07 процента в год.

Инструментарий углеродной нейтральности указывает на практические решения для достижения устойчивого и углеродно-нейтрального энергетического будущего в Центральной Азии.

Исполнительный секретарь ЕЭК ООН, г-жа Ольга Алгаерова заявила: «Наш анализ указывает на большой потенциал возобновляемых источников энергии в 5 странах Центральной Азии. К 2050 году регион сможет достичь нулевого уровня выбросов углерода при условии принятия разумных политических решений и наличия соответствующих стимулов для перенаправления инвестиций. Я призываю все правительства воспользоваться этой огромной возможностью, чтобы выполнить свои обязательства в отношении климата, обеспечив при этом энергетическую безопасность и создав экологически чистые рабочие места».

В значительной степени неиспользованный потенциал возобновляемых источников энергии

Согласно Отчету ЕЭК ООН о состоянии возобновляемых источников энергии за 2022 год, в странах Центральной Азии наблюдается беспрецедентный рост мощностей возобновляемой энергетики, в основном за счет добавления солнечной фотоэлектрической и ветровой энергий.

Например, в Казахстане общий объём установленной мощности составил 3,7 ГВт, а инвестиции в возобновляемые источники энергии в 2019 году увеличились на 0,8 млрд долларов США. Природные ресурсы страны и необитаемые земли, которые открывают возможности для крупномасштабных проектов ветровой и солнечной энергетики для реализации недавно принятой Стратегии достижения углеродной нейтральности до 2060 года, делают ее потенциальным лидером в энергетическом переходе в регионе.

В Кыргызстане и Таджикистане более 90 процентов электроэнергии вырабатывается за счет гидроэнергетики. Тем не менее, гидроэнергетический потенциал все еще в значительной степени не задействован – Кыргызстан использует около 13 процентов, а Таджикистан около 5 процентов своего гидропотенциала – и может использоваться как для внутреннего снабжения, так и в качестве источника зеленой энергии для соседних стран.

Инвестиции в электрическую сеть, совместимую с нулевыми выбросами

По оценкам Инструментария углеродной нейтральности, существующие электросети не рассчитаны на поддержку 75-процентной доли прерывистых возобновляемых источников энергии в структуре электроэнергии, ожидаемой к 2050 году в соответствии со сценарием нулевого уровня выбросов углерода. Для достижения этого потребуются инвестиции в размере более 255 миллиардов долларов США в мощность электросетей в период с 2020 по 2050 гг., а также инвестиции в производство возобновляемой энергии. Это позволит улучшить передачу, распределение и хранение электроэнергии на 175 процентов.

В преддверии Глобального саммита по климатическим амбициям в сентябре 2023 года Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш неустанно призывал к резкому увеличению инвестиций в возобновляемые источники энергии во всем мире.

Центральная Азия может принять изменения, сопровождающие переход на водород

В оценке ЕЭК ООН о путях устойчивого производства водорода переход к низкоуглеродному развитию и созданию водородной экономики рассматривается в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии.

Казахстан и Узбекистан демонстрируют импульс в переходе к низкоуглеродной энергетике, разработке национальных водородных стратегий и внедрении возобновляемых источников энергии. Кыргызстан и Таджикистан потенциально могли бы использовать избыточную электроэнергию от гидроэлектростанций в летнее время для периодического производства водорода.

Туркменистан является крупным экспортером энергоресурсов, в основном природного газа, в Европейский Союз (ЕС) и Китай. Так как и ЕС, и Китай активно развивают водородную экономику, водород может предложить интересную диверсификацию для страны.

Однако остается много проблем, в том числе устойчивое использование воды, которая является сырьем для водорода, получаемого в результате электролиза и охлаждения (по оценкам, для производства 1 кг водорода требуется от 59 до 95 литров воды); наличие возобновляемых источников энергии, необходимых для производства низкоуглеродной электроэнергии; и критически важное сырье, необходимое для производства электролизеров воды, ветряных турбин и солнечных батарей.

Помогая странам в реализации

Правительства и промышленность объединяют опыт через группы экспертов ЕЭК ООН, чтобы предложить шаги по увеличению пропускной способности электросетей для возобновляемых источников энергии в рамках устойчивой энергетической системы и расширения регионального и субрегионального сотрудничества. К ним относятся реализация национальных планов действий в Юго-Восточной Европе, Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии по ускорению перехода на возобновляемые источники энергии и инвестирование в модернизацию существующей сетевой инфраструктуры. Страны также работают вместе, чтобы использовать инструменты ЕЭК ООН, чтобы помочь обеспечить устойчивые поставки критически важного сырья и внедрить повышенные меры по повышению энергоэффективности, которые будут лежать в основе электрификации энергетической системы.

Для руководства этими усилиями «Дорожная карта по достижению углеродной нейтральности для Европы, Северной Америки и Центральной Азии» представляет собой план для правительств по переходу на низкоуглеродную энергетическую систему. ///ЕЭК ООН, 20 апреля 2023 г.