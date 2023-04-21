Аркадаг Бердымухамедов провел первое заседание Халк Маслахаты

В четверг, 20 апреля, под председательством Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова состоялось первое заседание Халк Маслахаты.

Выступая с программной речью, Аркадаг Бердымухамедов озвучил ряд задач, которые возлагаются на высший представительный орган народной власти, а также подробно рассказал о роли Халк Маслахаты в управлении государством.

Выступление Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на заседании Халк Маслахаты

Уважаемые члены Халк Маслахаты Туркменистана! Уважаемые участники заседания!

Сегодня мы, опираясь на наш опыт в управлении государством, построении демократического и справедливого общества, проводим заседание Халк Маслахаты Туркменистана с участием вновь избранных по итогам выборов от 26 марта 2023 года и входящих в состав Халк Маслахаты Туркменистана депутатов Меджлиса Туркменистана, председателей велаятских, этрапских и городских халк маслахаты, арчинов городов, посёлков, являющихся административными центрами этрапов, а также заместителей Председателя Кабинета Министров Туркменистана, руководителей военных и правоохранительных органов, хякимов велаятов и города Ашхабад, этрапов и городов, руководителей политических партий и общественных объединений.

Пользуясь возможностью, поздравляю с победой на выборах членов национального парламента, местных халк маслахаты, Генгешей, входящих в состав высшего представительного органа – Халк Маслахаты Туркменистана, представляющего интересы туркменистанцев!

От всей души поздравляю туркменский народ и участников форума с началом работы заседания Халк Маслахаты Туркменистана!

Желаю успехов в работе заседания новому составу Халк Маслахаты Туркменистана!

Уважаемые члены Халк Маслахаты! Дорогие участники заседания!

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства мы проводим большую и важную работу по развитию нашей независимой нейтральной Родины.

Концентрируя деятельность органов государственной власти и управления вокруг интересов государства и каждого человека, мы ориентируем её на дальнейшее поддержание мощного, демократического и правового государства, где проживают самые счастливые люди. Для этого особое значение придаётся деятельности представительных органов и модернизации её законодательной базы, оказанию им организационно-правовой и методической поддержки. Как известно, мы обсудили эти вопросы на совместном заседании палат Милли Генгеша Туркменистана, а также на совместном заседании с участием представителей общественности.

Туркмены – народ, внёсший вклад в развитие мировой культуры своими материальными и духовными ценностями.

На протяжении истории наши славные предки создали множество государств, накоплен богатый опыт управления государством, совершенствования его строя, обеспечения благополучной жизни народа.

Достойно продолжая священные традиции наших предков, приверженных принципам мира, гуманизма, основавших великую историю и культуру, следуя общепризнанным демократическим нормам, мы создали Халк Маслахаты Туркменистана.

Следуя завету предков, что без совета не достичь успеха, мы сочли правильным опереться на многовековой национальный опыт в управлении государством, построении демократического и справедливого общества. Усовершенствовав его, мы решили обсудить с новым составом Халк Маслахаты Туркменистана важные задачи, связанные с будущим нашей страны, новые стратегические цели на долгосрочный период.

Думать о нашем будущем и проявлять творческий подход к каждому делу необходимо с учётом требований времени, новых экономических условий.

Действовать сплочённо и целеустремлённо – долг каждого гражданина независимого нейтрального Туркменистана, устремлённого вперёд, по пути прогресса.

Участвующие в заседании депутаты Меджлиса Туркменистана, члены велаятских, этрапских, городских халк маслахаты и Генгешей – представители разных профессий, квалифицированные специалисты с высшим образованием, победившие на выборах, прошедших на широкой альтернативной основе.

Выборы депутатов Меджлиса Туркменистана, членов велаятских, этрапских, городских халк маслахаты и Генгешей, состоявшиеся 26 марта в соответствии с действующим законодательством, стали важным политическим событием, продемонстрировавшим уровень развития демократии в нашей стране. Эти выборы – ещё одно яркое свидетельство уверенного вступления независимого нейтрального Туркменистана в абсолютно новую эпоху.

Развитие демократии – характерный атрибут процессов совершенствования гражданского общества, обеспечения прав и свобод человека и гражданина, правовой защиты в соответствии с мировыми стандартами, развития и модернизации политической системы.

Пользуясь возможностью, выражаю всем нашим гражданам благодарность за активное участие в прошедших выборах!

Желаю вновь избранным членам Халк Маслахаты Туркменистана крепкого здоровья, больших успехов в работе во имя дальнейшего процветания родной Отчизны!

Уважаемые члены Халк Маслахаты! Уважаемые участники заседания!

Сегодня наша страна уверенно вступила в новый период своего развития – в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства.

В нынешнее время под руководством Президента Туркменистана реализуются коренные реформы по дальнейшей демократизации государства и общества, расширению прав и свобод граждан, формированию интеллигентных и физически здоровых личностей.

Наряду с сохранением исторических достижений священной независимости нашей главной актуальной задачей является повышение эффективности государственной политики, проводимой во имя благополучия страны и народа.

Мы должны жить, познавать и трудиться по-современному, укреплять единство и целостность общества, чтобы успешно претворить в жизнь реформы, проводимые под руководством Президента Туркменистана. Это – запрос эры Возрождения новой эпохи могущественного государства.

Сегодня сплочённый туркменский народ самоотверженно трудится в соответствии с реалиями эры Возрождения новой эпохи могущественного государства, демонстрирует прекрасный пример в деле процветания родной Отчизны, повышения её авторитета в мире.

Социально-экономические преобразования, происходящие сегодня в нашей стране, – наглядное подтверждение практической реализации научно обоснованной доктрины Президента Туркменистана, выраженной в девизе «Родина является Родиной только с народом! Государство является государством только с народом!», которая, составляя основу современной идеологии, вдохновляет наш народ на великие успехи в новый исторический период.

Наша главная задача – закрепить достижения независимости, вывести страну на более высокий уровень развития, а для этого мы должны с энтузиазмом подходить к каждому делу.

Уважаемые члены Халк Маслахаты Туркменистана! Уважаемые участники заседания!

Наши достижения в укреплении правовой основы государства, создании институтов гражданского общества, обеспечении благополучного и устойчивого развития – это результат целенаправленной, масштабной работы по реализации положений статьи 4 Конституции Туркменистана «Защита, поддержка человека и служение ему являются главными задачами органов государственной власти».

Каждый наш прогресс достигается на основе модернизации национального законодательства. В связи с этим, последовательно совершенствуя Основной Закон – Конституцию, мы сформировали оптимальную систему органов государственной власти.

Созданы все условия для наращивания организационно-структурного потенциала, совершенствования кадрового состава органов власти, внедрения цифровых технологий.

Уважаемые друзья!

Это – главный ключ к нашим достижениям.

Величие нашего настоящего и будущего выражается в пройденном пути и в том, что мы сделали за это время.

Мы сформировали современную и прогрессивную модель экономического развития. При этом большое внимание уделялось продуктивному использованию ресурсов – природных, финансовых, трудовых, созданию передовых производственных предприятий, изучению эффективных методов администрирования, совершенствованию отношений собственности. В результате, достигнув устойчивого экономического роста, увеличения индустриального потенциала, создания рабочих мест, вышли на новый уровень жизни.

Установив тесные отношения с крупными компаниями и авторитетными финансовыми структурами мира, повысили экспортные возможности страны. Укрепили позицию нашей Отчизны, имеющей выгодное геополитическое и экономическое расположение, в качестве суверенного государства с колоссальным потенциалом. Мы сумели превратить Туркменистан в государство, которое способно реализовать грандиозные проекты самостоятельно и в кооперации с партнёрами. Заботиться о суверенитете страны, благополучии нашего народа – долг каждого из нас.

Уважаемые друзья!

Интересы государства – интересы народа. Всесторонняя забота о родном народе – одно из приоритетных направлений социальной политики государства в нынешнюю эпоху.

Строительство дорог, мостов, зданий у нашего народа всегда считалось делом благородным. Сегодня мы успешно продолжаем эту древнюю традицию.

У Махтумкули Фраги есть мудрые слова: «Цени своё здоровье раньше чем заболеть», «Болезнь – несчастье тела, а здоровье его владыка». Есть такие туркменские пословицы: «Здоровье – моё достояние», «Где здоровье – там и богатство». Наш девиз – «Здоровье народа – богатство страны».

Итак, здоровое общество является опорой процветающего государства. Исходя из этого, недавно был дан старт строительству современных медицинских объектов, которые пополнят многопрофильную структуру системы здравоохранения, – Международного научно-клинического центра онкологии, Центра стоматологии и Международного центра педиатрии. Это решение – очередное яркое свидетельство уделяемого в нашей стране большого внимания укреплению здоровья народа и каждого гражданина.

Активное внедрение инновационных технологий и передового оборудования всемирно известных компаний, широкая сеть профильных учреждений и стажировки специалистов в крупных медицинских центрах мира позволяют за короткое время обеспечить население высококлассными медицинскими услугами, снизить заболеваемость и повысить среднюю продолжительность жизни.

Забота о детях – нашем светлом будущем – была и остаётся приоритетным направлением государственной политики Туркменистана, отвечающей исконным национальным принципам гуманизма и международным нормам.

В Туркменистане, признанном краем счастливого детства, мы много внимания уделяем воспитанию молодого поколения в духе патриотизма, гуманизма и дружбы. Большое значение придаём его физическому, интеллектуальному, духовно-нравственному и социальному развитию.

Охрана материнства и детства является важным направлением Государственной программы «Saglyk», потому что, как показывает практика, если нет здоровой матери, не будет и здорового ребёнка.

Руководствуясь благородной традицией наших предков поддерживать нуждающихся, мы учредили Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова, штаб-квартиру которого разместили в Детском оздоровительно-реабилитационном центре имени Гурбангулы Бердымухамедова города Аркадаг.

Как известно, за счёт средств фонда оказана помощь в восстановлении здоровья многих детей, нуждающихся в опеке. Мы и в будущем продолжим эту работу.

Потому что здоровье народа является не только главным богатством страны, но и ключевым фактором счастливого будущего нынешнего и грядущих поколений туркменистанцев. Словом, комплексная деятельность по формированию передовой национальной системы здравоохранения в полной мере отражает суть нашей социально ориентированной политики, основной принцип которой «Государство – для человека!».

Уважаемые члены Халк Маслахаты Туркменистана!

За годы независимости проделана колоссальная работа и достигнут значительный прогресс во имя сегодняшнего и светлого завтрашнего благоденствия. Эти грандиозные меры – следствие государственной политики, направленной на обеспечение благополучной и счастливой жизни нашего народа. Теперь наша задача заключается в дальнейшем развитии и процветании страны.

Решить её мы сможем посредством закрепления и популяризации достижений на пути независимого развития, в том числе в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, воодушевления людей на новые успехи. И здесь существенную роль должен сыграть Халк Маслахаты Туркменистана!

Как я уже говорил, мы, следуя благородным традициям предков, широко привлекаем наших соотечественников к реализации значимых для страны реформ и социально-экономических программ.

Разработка предложений, рекомендаций по данным вопросам, содействие укреплению единства, сплочённости, стабильности, приумножению мощи нашего независимого нейтрального – главная цель и миссия Халк Маслахаты Туркменистана.

Халк Маслахаты должен стать эффективной институциональной структурой в решении поставленных задач – управление государством, поддержание единства нашего народа, укрепление мощи нашей страны и приумножение её авторитета в мире.

Кроме этого, создание Халк Маслахаты имеет особое значение в контексте реализации Программы «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах», определившей основные направления развития нашей страны на предстоящие

30 лет.

Это общественно-политическое событие ознаменовало собой очередной важный шаг на пути укрепления единства народа и власти, совершенствования демократических норм, а также стало логическим продолжением нашей работы по последовательному улучшению уровня жизни и укреплению социальной защищённости населения, проводимой в соответствии с нашими принципами «Государство – для человека!» и «Родина является Родиной только с народом!».

Прогрессивные достижения во внутренней и внешней политике, незыблемость государственного суверенитета и счастливая жизнь народа Туркменистана в полной мере свидетельствуют, что мои старания и постоянная забота дали ожидаемые результаты, чем я действительно горжусь.

Для надлежащей организации деятельности Халк Маслахаты Туркменистана формируется его Президиум – постоянно действующий коллегиальный орган, подотчётный Халк Маслахаты Туркменистана.

В состав нового органа входят Председатель Халк Маслахаты Туркменистана, Председатель Меджлиса Туркменистана, Председатель Верховного суда Туркменистана, Секретарь Государственного совета безопасности, Генеральный прокурор Туркменистана, министр Адалат Туркменистана и председатели халк маслахаты велаятов и города Ашхабад. Президиум организует работу по подготовке заседаний Халк Маслахаты Туркменистана, принимает решения о внесении вопросов в проект повестки дня заседаний Халк Маслахаты Туркменистана, определяет дату, время и место проведения очередного заседания Халк Маслахаты Туркменистана, если иное решение не принято Халк Маслахаты Туркменистана, решает вопросы, связанные с созывом и проведением Халк Маслахаты Туркменистана и другие вопросы, относящиеся к его полномочиям, излагает свои позиции по отдельным законопроектам в повестке дня Меджлиса Туркменистана и одобряет, в случае необходимости вносит в Халк Маслахаты Туркменистана предложения о создании рабочих комиссий, заслушивает сообщения по вопросам деятельности рабочих комиссий, осуществляет иные полномочия, отнесённые Халк Маслахаты Туркменистана к его компетенции.

Заседания и деятельность Халк Маслахаты будут организовываться в рамках полномочий, указанных в Конституционном Законе «О Халк Маслахаты Туркменистана».

Деятельность Халк Маслахаты Туркменистана основывается на принципах, которым следовали наши предки и которые составляют основу нашей государственности, присущих национальному менталитету, а именно: демократии; прозрачности; справедливости; верховенства закона;

приоритета общепризнанных норм международного права; равенства человека и гражданина перед законом; уважения прав и свобод человека; свободного обсуждения и принятия решений;

учёта общественного мнения.

Эти принципы, отвечающие реалиям современного общества, его воле и интересам, составят основу нашей работы.

Безусловно, роль Халк Маслахаты в нашем государстве, обществе должна быть значительной.

Здесь хотелось бы сказать о некоторых основных направлениях деятельности Халк Маслахаты. В первую очередь, Халк Маслахаты, следуя политике нейтралитета, миролюбия и добрососедства, а также принципу «Диалог – гарантия мира», должен проводить многовекторную работу по международным вопросам, активно участвовать в достижении взаимопонимания между государствами и народами, выработке новых форматов сотрудничества. Поэтому считаю, что активизация и расширение международного диалога со странами мира – одна из главных задач Халк Маслахаты.

Халк Маслахаты Туркменистана также должен придавать приоритетное значение сотрудничеству с ведущими международными и региональными организациями.

Как известно, Туркменистан проводит политику «открытых дверей». Это конкретный, понятный всем политический курс. Статус постоянного нейтралитета Туркменистана, дважды признанный Организацией Объединённых Наций, позволяет нам задействовать современные политические формации и механизмы в региональном и глобальном масштабе.

Социально-экономическое развитие и стратегическое преобразование нашей страны должны стать одной из ключевых целей деятельности Халк Маслахаты.

Наша главная задача – добиться единства, сплочённости общества, воодушевить и укрепить его веру в будущее.

Велика роль семейных ценностей в решении этой задачи. В данной связи особое внимание должно уделяться защите и укреплению основ туркменской семьи, улучшению её благосостояния. С учётом этого, Халк Маслахаты Туркменистана должен принимать активное участие в поддержке семьи.

И здесь первоочередное значение имеет тесное непосредственное взаимодействие Халк Маслахаты с народом.

Для этого Халк Маслахаты должен наладить тесное сотрудничество с гражданами, депутатами Меджлиса, министерствами и отраслевыми ведомствами страны и с международными организациями.

Сегодня Халк Маслахаты укрепляет свою роль в качестве главной общественно-политической силы, демонстрирующей сплочённость государства и народа, единство целей и взглядов общества на пути развития.

Необходимо, чтобы представители Халк Маслахаты чаще бывали среди народа, предметно изучали интересующие людей вопросы, были в курсе происходящих в стране реформ и разъясняли их суть населению, особенно молодёжи. В этом деле мы придаём особое значение работе средств массовой информации, телерадиоканалов, периодической печати, электронных изданий, интернет-сайтов и других медиаресурсов, так как считаем их важным инструментом для поддержания тесной связи с народом.

Для более эффективного задействования возможностей СМИ мы обязали пресс-секретаря Халк Маслахаты Туркменистана поддерживать тесную связь с масс-медиа.

Чтобы ознакомить население с нашей деятельностью был создан интернет-сайт Халк Маслахаты Туркменистана.

На нём размещаются сведения и новости о Халк Маслахаты Туркменистана.

Вся наша деятельность направлена на поддержку государственной политики, реализуемой под руководством Президента Туркменистана, повышение эффективности преобразовательных процессов и проводимых реформ, улучшение благосостояния нашего народа.

Уважаемые участники Халк Маслахаты!

В нашей стране действует законодательство Туркменистана, определяющее полномочия и порядок деятельности местных представительных органов государственной власти, местных органов исполнительной власти, местных органов самоуправления – Генгешей, правовую основу, порядок работы и полномочия их членов и должностных лиц. В соответствии с национальным законодательством эти органы наделены весьма широкими правами и полномочиями.

Согласно Закону Туркменистана «О местных органах исполнительной власти» хякимлики велаята, этрапа, города являются местными органами исполнительной власти.

Хяким велаята разрабатывает и вносит на утверждение велаятского халк маслахаты проект бюджета велаята и отчёт об исполнении бюджета. Хяким этрапа, города разрабатывает и вносит на утверждение этрапского, городского халк маслахаты проект бюджета этрапа, города и отчёт об исполнении бюджета.

При составлении программы развития и годовых планов этрапа, города хякимы учитывают предложения Генгешей, в соответствии с бюджетным законодательством Туркменистана распределяют ассигнования из местного бюджета в бюджеты городов в этрапах, посёлков и генгешликов, оказывают содействие в деятельности арчинов.

Хяким не менее чем один раз в год выступает на заседании халк маслахаты с информацией об исполнении законов Туркменистана, актов Президента Туркменистана, постановлений соответствующего велаятского, этрапского, городского халк маслахаты, программ социально-экономического развития территории, местного бюджета.

Велаятские, этрапские, городские халк маслахаты должны очень ответственно отнестись к этой задаче.

Уважаемые участники заседания!

В соответствии с Законом Туркменистана «О местных представительных органах государственной власти» и Конституцией Туркменистана местные представительные органы государственной власти образуются:

в велаяте – велаятский халк маслахаты;

в городе с правами велаята – городской халк маслахаты;

в этрапе – этрапский халк маслахаты;

в городе с правами этрапа – городской халк маслахаты.

Законом определены правовые гарантии деятельности члена велаятского, этрапского, городского халк маслахаты. К компетенции халк маслахаты относятся участие в организации выполнения программ экономического, социального и культурного развития на соответствующей территории, утверждение местного бюджета и отчёта о его исполнении, заслушивание информации руководителей местных органов исполнительной власти о деятельности, осуществляемой в области экономического, социального и культурного развития территории, обеспечение соблюдения законности и охраны общественного порядка, защиты прав и законных интересов граждан, улучшения социального положения населения на соответствующей территории, изучение предложений граждан и представление их в соответствующие органы.

На состоявшихся 26 марта 2023 года выборах членов велаятских, этрапских, городских халк маслахаты были избраны самые достойные граждане, подающие образцовый пример трудовыми и личностными качествами.

Время не стоит на месте, оно постоянно идёт вперёд. Туркменистан также последовательно продвигается вперёд по пути прогресса и масштабных преобразований. Поэтому Меджлис Туркменистана должен оказывать содействие новым членам Халк Маслахаты в организации их деятельности согласно требованиям времени: проводить с ними семинары, расширенные курсы по целевым законодательным

актам.

Меджлис совместно с Министерством финансов и экономики Туркменистана должен рассмотреть вопрос о совершенствовании деятельности халк маслахаты в соответствии с Законом «О местных представительных органах государственной власти».

Вопросы продовольственной безопасности, охраны природы, социального обеспечения населения должны всегда находиться в центре внимания местных органов исполнительной власти, велаятских, этрапских, городских халк маслахаты.

Деятельность местных представительных органов государственной власти, так же как и расширение их полномочий, должна совершенствоваться в соответствии с реалиями времени. В своей работе они должны опираться на самобытный институт гражданского общества, в состав которого входят почётные старейшины. Их опыт, мудрость должны стать той силой, которая определяет жизнь этрапа и села.

В Законе Туркменистана «О местном самоуправлении» закреплены положения об органах территориального общественного самоуправления. В частности, органы самоуправления создаются исходя из интересов населения, проживающего на соответствующей территории для самостоятельного решения вопросов местного значения на общественных началах. Подробно изложены также положения относительно их учёта в Генгеше или хякимлике, полномочий собрания граждан, а также об управлении, реорганизации и прекращении деятельности этих органов.

В данной связи Меджлис Туркменистана совместно с Генгешами должен регулярно проводить на местах расширенные семинары по соответствующим правовым актам для надлежащей организации деятельности этого определённого в национальном законодательстве органа.

Местные органы исполнительной власти, велаятские, городские, этрапские халк маслахаты должны совместно с активистами села, учителями школ и работниками культуры проводить среди населения разъяснительную и воспитательную работу, готовить предложения по улучшению бытовых условий сельчан.

Уважаемые друзья!

Туркмены неспроста говорят: «Халат не короток, коль сшит по совету».

Местные органы исполнительной власти, велаятские, городские, этрапские халк маслахаты должны решать каждый вопрос посредством обсуждения в тесной связи с Халк Маслахаты и Меджлисом Туркменистана.

Кроме того, они должны направлять на рассмотрение Халк Маслахаты и Меджлиса Туркменистана наиболее значимые предложения по основным направлениям экономического, социального и культурного развития соответствующих территорий. Депутаты Меджлиса должны находиться в эпицентре событий и жизни общества.

Посещая местные представительные органы государственной власти, местные органы исполнительной власти, депутаты Меджлиса должны регулярно проводить встречи и беседы. Убеждён, что подобные обсуждения предоставят полезную информацию для модернизации действующего законодательства посредством внесения в него изменений и дополнений, придадут активную динамику новым законам и реформам.

Дорогие соотечественники!

Здесь хотел бы озвучить свои позиции о реформировании исполнительной власти, регулировании и повышении эффективности деятельности системы государственного управления.

В целях повышения эффективности работы органов местного самоуправления, обеспечения надлежащего выполнения Генгешами полномочий, возложенных на них в соответствии с Конституцией и законами Туркменистана, ставлю перед Меджлисом и Кабинетом Министров Туркменистана, хякимликами велаятов нижеследующие задачи:

во-первых, принимать активное участие в процессе укрепления государственных основ Туркменистана как современного демократического и правового государства и в его развитии, а также последовательно поддерживать стабильность в стране и регионе, региональное и международное сотрудничество;

во-вторых, проводить целевую работу для последовательного развития гражданского общества, выдвигать новые инициативы по обеспечению прав и свобод граждан;

в-третьих, продвигать и широко разъяснять среди населения программы кардинальных реформ, проводимых Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, и грандиозные преобразования во имя социально-экономического и культурного развития нашей страны;

в-четвёртых, ещё раз проанализировать правовой статус халк маслахаты, конкретные направления его деятельности. Эти органы должны способствовать достижению поставленных целей. Кроме того, предусмотреть расширение контрольных полномочий велаятских, городских и этрапских халк маслахаты;

в-пятых, комплексно, в соответствии с международной практикой рассмотреть правовой статус местных органов исполнительной власти, системы местного самоуправления, принять целевые меры для чёткого определения полномочий, правовых основ их финансового обеспечения и собственности. Следует достичь высокого качества услуг, оказываемых населению.

Исходя из этих задач, нужно укрепить законодательную основу организации деятельности велаятских, этрапских, городских халк маслахаты и Генгешей, создать эффективную систему регулирования их взаимодействия с местными органами исполнительной власти;

в-шестых, Правительство несёт ответственность за всю систему исполнительной власти. Нужно повысить эффективность деятельности Правительства нашей страны и личную ответственность каждого его члена;

в-седьмых, сегодня Меджлис и Кабинет Министров Туркменистана должны работать слаженно и скоординированно.

Министерства и отраслевые ведомства должны провести необходимую работу для своевременного принятия нормативно-правовых актов. Обеспечение правовой базы предусмотренных программами масштабных реформ, принятие новых законодательных актов, направленных на повышение эффективности отраслей в условиях рыночной экономики, их активную интеграцию в глобальное экономическое пространство и последовательное совершенствование законов являются первоочередной задачей Меджлиса Туркменистана.

Эти меры создадут благоприятные условия в аспекте интересов и будущего нашего народа и каждого гражданина.

Уважаемые участники заседания! Дорогие соотечественники!

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства в результате неустанной заботы и деятельности Президента Сердара Бердымухамедова о благополучии в стране, об обеспечении оптимально комфортной жизни родного народа в достатке, мы достигаем огромных успехов, о чём свидетельствует и город Аркадаг, возведённый на древней земле наших предков.

В эти дни мы готовимся к торжественной церемонии открытия города Аркадаг. Инновационный проект этого «умного» города вобрал в себя наилучшие образцы национальной и мировой архитектуры и дизайнерского искусства, технологические разработки. Инфраструктура города представлена комплексом объектов социального и иного назначения, в том числе детскими садами, школами, специализированными учебными заведениями, учреждениями системы здравоохранения, культуры, торговли, услуг, спортивными сооружениями, административными зданиями.

Недавно был принят Закон Туркменистана «О городе Аркадаг», определяющий правовой статус города Аркадаг, а также правовые, организационные и другие основы деятельности органов государственной власти в связи с осуществлением его функций. Статус города устанавливается в соответствии с его особой значимостью как административно-территориальной единицы, демонстрирующей успехи независимого нейтрального Туркменистана, а также долгосрочные перспективы развития страны на основе многовекового исторического опыта туркменского народа и современных тенденций в международной практике государственного строительства.

С целью ведения на высоком уровне градостроительной деятельности в городе Аркадаг, его превращения в один из международных центров, принимая во внимание динамичное развитие в будущем и значимый характер осуществляемых в городе проектов, важность мероприятий, которые будут проведены на международном уровне, в составе города Аркадаг были образованы этрапы Кяризек и Горджав.

Как указано в Программе Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах, на реализацию производственного потенциала, развитие социальной инфраструктуры нашей страны в предстоящие семь лет будут инвестированы большие объёмы средств.

В своём выступлении на церемонии инаугурации Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отметил, что обеспечение каждой семьи современным жильём станет одной из его главных забот, что ярко демонстрирует приоритетность вопросов благополучия населения в государственной политике.

Успешное достижение этой цели непосредственно зависит от градостроительной деятельности. В современном градостроительстве, являющемся одним из сложных видов экономической деятельности, необходимо добиться баланса тенденций глобального развития и национальных особенностей общества.

Ещё одной отличительной чертой градостроительной деятельности является то, что она выступает в качестве одной из гарантий устойчивого экономического развития страны. Основным гарантом того, что целевая работа в этой области будет выполнена на высоком уровне, является законодательство, отвечающее реалиям времени.

Недавно парламент принял Законы Туркменистана «О долевом строительстве жилых домов и иных объектов недвижимости», «О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана «О градостроительной деятельности». Это позволило установить правовые, экономические, организационные основы отношений, возникающих при осуществлении градостроительной деятельности, последовательно и успешно продолжить работу, направленную на обеспечение населения комфортабельным жильём, формирование полноценной социальной среды, достижение устойчивого развития населённых пунктов.

В соответствии с Конституцией и законами Туркменистана в городе Аркадаг и в его этрапах местными представительными органами государственной власти являются халк маслахаты города Аркадаг и халк маслахаты его этрапов. Порядок выборов членов халк маслахты города Аркадаг и его этрапов устанавливается законами Туркменистана.

В скором времени наши граждане поселятся в домах. И поэтому поручаю Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов и Меджлису Туркменистана принять меры, касающиеся проведения выборов членов халк маслахаты города Аркадаг и новых этрапов в его составе.

Уважаемые члены Халк Маслахаты! Дорогие участники заседания!

Вопросы реализации молодёжной политики, направленной на получение нашей молодёжью качественного образования, воспитание востребованных народом и Родиной людей, а также утверждение в обществе принципов здорового образа жизни выступают в числе приоритетов государственной политики.

Вместе с тем огромное значение придаётся экологической проблематике как фактору достижения Целей устойчивого развития, провозглашённых ООН. Туркменистан, внося конкретный вклад в решение этих важных задач, комплексно осуществляет научно обоснованную долгосрочную природоохранную стратегию. Данный вопрос также должен быть в приоритете деятельности Халк Маслахаты.

В нашей стране имеются большие запасы различных природных и сырьевых ресурсов. Мы должны использовать их во благо и в интересах нашего народа, сохранить и передать их будущим поколениям.

Для промышленного освоения и эффективного применения природно-сырьевого потенциала, выпуска на мировой рынок не только сырья, но и готовой продукции следует продолжить строительство заводов, фабрик, других промышленных объектов, мостов, аэропортов, железных и автомобильных дорог. Всё это прежде всего, как уже говорилось ранее, преследует интересы нашего народа.

Эффективно реализуя транспортно-транзитный, химический, топливно-энергетический потенциал нашей страны, мы должны направить его на достижение целей социально-экономического развития Туркменистана.

Кроме того, на дальнейшее повышение уровня жизни населения нацелены и предпринимаемые меры по поддержке предпринимательства, увеличению объёмов производимой в стране продукции, обеспечению продовольственной безопасности на внутреннем рынке, созданию новых производств и рабочих мест, обеспечению населения жильём. Эти задачи должны быть в фокусе внимания Халк Маслахаты.

В новую историческую эпоху парламентская дипломатия выходит на качественно новый уровень и обретает активный характер. Эта стратегия успешно продолжается в соответствии с нейтральным статусом нашей страны и является важным инструментом для продвижения международных инициатив нашего нейтрального государства. Деятельность однопалатного парламента будет способствовать развитию межпарламентских отношений, успешному исполнению намеченных задач по имплементации общепризнанных норм международного права в национальное законодательство.

Эта деятельность важна для улучшения политической системы нашей страны, укрепления её экономики посредством модернизации законодательной базы. Депутаты Меджлиса должны совершенствовать национальное законодательство в контексте политического, экономического, социального и культурного развития нашего государства, а также последовательно совершенствовать законодательные акты, руководствуясь международной практикой.

Хочу ещё раз подчеркнуть, что мы во всей нашей деятельности должны исходить только из интересов нашего народа, ибо обеспечение национальных интересов, по нашему убеждению, – одна из главных задач государственной власти.

В целом вся работа направлена на защиту священной независимости Туркменистана, укрепление постоянного нейтралитета, процветание и развитие нашей страны, обеспечение мирной, благополучной жизни нашего народа.

Каждый член Халк Маслахаты Туркменистана должен внести свой достойный вклад в эту важную работу, принимать непосредственное участие в деле разъяснения среди населения, особенно молодёжи, национального законодательства, гуманной внутренней и внешней политики государства, которые направлены на обеспечение благополучной жизни каждого человека.

Таким образом, одна из главных задач Халк Маслахаты Туркменистана – подготовка и представление Кабинету Министров для последующей реализации целевых предложений по совершенствованию и повышению эффективности предстоящих мер.

Дорогие соотечественники!

Преисполненные гордостью за независимое Отечество, верой в светлое будущее, провозгласив ясные цели и учитывая пожелания нашего народа, мы объявили 2023 год годом «Счастливая молодёжь с Аркадаг Сердаром», что в свою очередь выражает нашу большую надежду на молодёжь – будущее нашей Родины.

Мы, опираясь на патриотизм, талант и усердие нашего народа, в том числе молодёжи, твёрдо верим, что превратим нашу Отчизну в процветающую державу.

Убеждён, что каждый из вас не будет сторониться работы во имя укрепления основ независимости и нейтралитета Туркменского государства, благополучия и счастья соотечественников и направит все свои силы и энергию на служение родному народу.

Совместными усилиями, сплочённым и самоотверженным трудом мы сумеем обеспечить процветание любимой Отчизны, реализовать планы, которые будут вписаны золотыми буквами в летопись нашей славной истории и станут образцовым примером для последующих поколений!

Уважаемые члены Халк Маслахаты Туркменистана!

Уважаемые участники заседания!

Желаю каждому из вас успехов в ответственной деятельности!

///nCa, 21 апреля 2023 г.