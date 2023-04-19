Туркменистан включен в Евразийский Агроэкспресс ЕАЭС

Туркменистан включен в совместный проект государств-членов Евразийского экономического союза «Евразийский агроэкспресс».

«Евразийский агроэкспресс» – это проект по осуществлению ускоренных контейнерных железнодорожных и мультимодальных перевозок сельскохозяйственной экспортной продукции стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия) в Китай, Узбекистан, Вьетнам и другие страны Юго-Восточной и Центральной Азии.

Замысел Проекта состоит в том, что интегрированное использование транспортной инфраструктуры между странами ЕАЭС и сопредельными странами обеспечит оптимизацию затрат на логистику, расширит их возможности для международного сотрудничества, в том числе для привлечения инвестиций в трансграничные транспортные проекты стран ЕАЭС.

Согласно актуализированному плану мероприятий проекта на 2023-2024 годы в данный проект включены перевозки, осуществляемые по международному транспортному коридору «Север – Юг» в Туркменистан, Иран, ОАЭ и Индию. Об этом сообщил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.

«Кроме того, поставлена цель по наращиванию регулярных экспортных поставок в азиатском направлении, а также устранению действующих ограничительных мер и оптимизации таможенных и иных административных процедур при осуществлении перевозок», сообщает пресс-служба ЕЭК.

Согласно обновленному плану мероприятий планируется организация ежемесячных пилотных отправок по восточной ветке коридора «Север – Юг», проходящей через Туркменистан, с подключением Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

Также масштабируются в регионах стран ЕАЭС маршруты прямых железнодорожных отправок в Китай и идет проработка возможных точек консолидации и тарифных условий реализации проекта в городах Узбекистана, отмечает ЕЭК.

Согласно пресс-релизу, в перспективе у Евразийского Агроэкспресса появится цифровая платформа, которая позволит снизить операционные издержки, обеспечить доступное торговое финансирование и сквозной контроль исполнения договоров по цепочке поставки.

По данным ЕЭК, в 2022 году объемы поставок в рамках Агроэкспресса превысили 500 тыс. тонн. Ожидается, что снятие антиковидных ограничений со стороны Китая, а также включение новых маршрутов в совместный проект будут способствовать дальнейшему росту грузопотоков в текущем году.///nCa, 19 апреля 2023 г.