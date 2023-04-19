Туркменистан посетит Министр иностранных дел Израиля

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн вылетит из Азербайджана в Туркменистан в среду вечером (19 апреля), став первым израильским министром, посетившим центральноазиатское государство за последние три десятилетия, пишет The Times of Israel.

В ходе визита Министр Коэн откроет посольство Израиля в столице Туркменистана Ашхабаде.

В четверг, 20 апреля, глава израильского МИДа будет принят президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Также, Коэн встретился с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым, министром сельского хозяйства и представителями еврейской общины, передает источник.

Дипломатические отношения между Израилем и Туркменистаном были установлены в 1993 году. До настоящего временив в Ашхабаде работала временная дипломатическая миссия, открывшаяся около десяти лет назад.///nCa, 19 апреля 2023 г.