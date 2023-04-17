По итогам заседания Рабочей группы Индия-Центральная Азия по вопросам порта Чабахар принято совместное заявление

12-13 апреля 2023 года в городе Мумбай, Индия, в рамках многостороннего сотрудничества в формате “Центральная Азия-Индия” состоялось первое заседание совместной Рабочей группы по вопросам порта Чабахар на уровне старших должностных лиц Центральной Азии и Индии, сообщает МИД Туркменистана.

Во встрече приняли участие заместители министров иностранных дел Индии и Ирана, представители транспортного сектора и послы стран Центральной Азии, представитель Продовольственной программы ООН в Афганистане и генеральный консул Афганистана в Мумбае.

По приглашению Посольства Индии в Туркменистане, Ассоциация «Туркмен Логистика» и её члены приняли онлайн-участие в заседании.

В ходе встречи Посол Туркменистана представил информацию о проводимой Туркменистаном деятельности и проектах в области транспорта. Также было отмечено значение конференций и иных мероприятий, проведённых по инициативе Туркменистана в транспортной сфере и резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, принятых по их итогам.

Выступавшие на встрече отметили о возможностях порта Чабахар, который является важным звеном транспортного коридора Север-Юг и Ашхабадского Соглашения; особое значение порта для развития торговых отношений между Индией и странами Центральной Азии, также для доставки гуманитарной помощи Афганистану.

По итогам заседания принята Совместная декларация.

Согласно тексту заявления, участники встречи высоко оценили роль терминала Шахид Бехести в порту Чабахар в содействии доставке гуманитарной помощи афганскому народу. С 2018 года Индия использовала порт для отправки в Афганистан в общей сложности 2,5 миллионов тонн пшеницы и двух тысяч тонн зернобобовых.

Также отмечено, что дальнейшее развитие региональных связей имеет важное значение для расширения торговли между Индией и странами Центральной Азии.

Кроме того, на встрече достигнут консенсус относительно того, взаимосвязанность требует активного участия частного сектора. В целях содействия крупномасштабным частным инвестициям в устойчивую связанность стороны выразили свою приверженность внедрению соответствующих международных стандартов, обеспечению равных условий для компаний и обеспечению взаимного доступа к рынкам.

По предложению заместителя министра иностранных дел Ирана, следующее заседание Совместной рабочей группы Индия-Центральная Азия по порту Чабахар состоится в Иране с участием частного сектора.///nCa, 17 апреля 2023 г.