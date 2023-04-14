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Второй экономический форум ЕС-Центральная Азия состоится в Казахстане в мае 2023 года

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2-й Экономический форум ЕС-Центральная Азия состоится 18-19 мая 2023 года в Алматы, Казахстан.

Целью Форума является содействие взаимодействию ЕС и Центральной Азии в трех ключевых приоритетных областях – зеленый и цифровой переход, улучшение деловой среды, а также торговля и возможности связуемости.

Форум сосредоточится на вызовах и возможностях по вышеупомянутым ключевым аспектам устойчивого роста и взаимосвязанности на основе инициатив ЕС, включая Global Gateway, Европейское зеленое соглашение, Цифровую повестку дня, региональные и двусторонние программы ЕС в соответствии с новым программным циклом на 2021-2027 годы, а также инициативы и технологические решения, предлагаемые частным сектором ЕС. Обсуждение будет основываться на национальных стратегиях, разработанных правительствами стран Центральной Азии в важнейших областях для будущих реформ.

Также будет презентовано исследование ЕБРР по устойчивым транспортным связям между ЕС и Центральной Азией, которое послужит основой для дискуссий на Форуме.

На встрече будут представлены рекомендации по дальнейшему взаимодействию с частным сектором и сотрудничеству между бизнесом из обоих регионов.

В форуме примут участие высокопоставленные правительственные чиновники, Европейский Инвестиционный Банк, Европейский Банк Реконструкции и Развития, другие двусторонние и международные финансовые институты, представители частного сектора и члены гражданского общества.

Сторону ЕС возглавит исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

Мероприятие будет организовано в партнерстве с Организацией экономического сотрудничества и развития.

Кроме того, 18 мая состоится деловое мероприятие, направленное на обмен мнениями с представителями частного сектора и содействие деловым контактам между ЕС и Центральной Азией. Оно будет организовано в партнерстве с Международным Торговым Центромю.

Более подробная информация о форуме и форма предварительной регистрации на сайте:

https://taplink.cc/eu4turkmenistan

https://eu-cai.org/2nd-eu-central-asia-economic-forum/

///nCa, 14 апреля 2023 года

 

 

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