Четвертая министерская встреча стран-соседей Афганистана подчеркнула необходимость выработки сов местных действия по оказанию помощи стране

13 апреля 2023 года в Самарканде состоялась четвертая министерская встреча стран-соседей Афганистана, в которой приняли участие руководители внешнеполитических ведомств Узбекистана, Ирана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Туркменистана. Мероприятие прошло под председательством узбекской стороны.

Туркменистан на встрече представлял заместитель министра иностранных дел Вепа Хаджиев.

В ходе форума стороны обсудили нынешнюю ситуацию в Афганистане, вопросы выполнения нынешними властями этой страны ключевых требований мирового сообщества – создания инклюзивного правительства, обеспечения доступа афганских женщин к работе и получению образования, соблюдения прав национальных меньшинств, сообщает МИД Узбекистана.

Стороны подчеркнули необходимость выработки механизма совместных действий, нацеленных на оказание афганскому народу гуманитарной помощи и восстановление национальной экономики страны.

На встрече отмечена важность создания в Кабуле подлинно инклюзивного правительства, отражающего интересы ключевых этнополитических групп. Страны региона выразили готовность оказать содействие Кабулу в наращивании усилий по искоренению терроризма и наркопреступности, улучшению социально-экономической ситуации в стране.

В этой связи стороны поддержали идею содействия раскрытию потенциала Афганистана как ключевого фактора региональной взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией.

В данном контексте стороны высказались за реализацию на территории Афганистана инфраструктурных и социально-экономических проектов с участием государств-соседей, которые будут способствовать не только созданию новых рабочих мест, но и более активной интеграции этой страны в региональные экономические процессы.///nCa, 14 апреля 2023 г. (источник фото – МИД Ирана, МИД России)