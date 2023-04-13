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В Индии проходит первая встреча с участием стран Центральной Азией по развитию порта Чабахар

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В Мумбаи проходит первое заседание Совместной рабочей группы Индии и Центральной Азии по развитию иранского порта Чабахар.

Двухдневная встреча, которая началась в среду, стала одним из ключевых итогов Делийской декларации первого индийско-центральноазиатского саммита, состоявшегося в январе прошлого года. В совещании принимают участие Индия, Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Среди специально приглашенных участников – Иран и Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных Наций (UNWFP), сообщает индийский новостной канал WION.

Одним из ключевых вопросов, обсуждаемых на встрече, является развитие терминала Шахид Бехешти и использование порта Чабахар странами Центральной Азии.

Порт Чабахар, стратегически расположенный на юго-востоке Ирана, превратился в ключевой центр региональной торговли. В целях создания Международного транспортно-транзитного коридора (Чабахарское соглашение) Индия, Иран и Афганистан подписали трехстороннее соглашение в мае 2016 года. Совместно с Ираном Индия участвует в строительстве первой фазы терминала Шахид Бехешти в порту Чабахар.

На проект Шахид Бехешти Индия выделила общую грантовую помощь в размере 85 миллионов долларов и кредитную линию в сумме 150 миллионов долларов.

Ожидается, что встреча Совместной рабочей группы Индии и Центральной Азии по Чабахару еще больше укрепит связуемость Индии со странами региона и Ираном. Ожидается, что развитие порта Чабахар и его использование странами-участницами расширит экономические и торговые возможности региона. ///nCa, 13 апреля 2023 г.

 

 

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