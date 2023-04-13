ПРООН содействует выполнению обязательств Туркменистана по Парижскому соглашению по климату, укрепляя национальную систему инвентаризации парниковых газов в Туркменистане

Ашхабад, 12 апреля 2023 г.: Специалисты проекта «Устойчивые города в Туркменистане: Комплексное развитие зеленых городов в Ашхабаде и Авазе», осуществляемого Программой развития ООН (ПРООН) и Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана, при поддержке Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) провели Рабочую встречу.

Целью встречи являлось обсуждение хода реализации проводимой инвентаризации парниковых газов в рамках подготовки Четвертого Национального сообщения (НС4) и Первоначального Двухгодичного доклада (ДД1) для успешной реализации Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИКООН) и Парижского соглашения по климату в Туркменистане.

В Рабочей встрече приняли участие представители отраслевых министерств и ведомств Туркменистана: Министерства иностранных дел, Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды, Министерства финансов и экономики, Министерства энергетики, Министерства строительства и архитектуры, Министерства промышленности и строительного производства, Государственного концерна «Туркменгаз», Государственного концерна «Туркменнебит» и Главного управления «Туркменнебитонумлери», Государственного комитета Туркменистана по статистике, Государственного концерна «Туркменхимия», Хякимлика г. Ашхабада, а также специалисты международных проектов.

Участникам была представлена информация о ходе подготовки Четвертого Национального сообщения и Первоначального Двухгодичного доклада Туркменистана по РКИК ООН, а также о новой Методологии МГЭИК (2006г.) проведения инвентаризации выбросов парниковых газов, и национальной системе инвентаризации парниковых газов. Специалисты ПРООН по климату выступили с презентациями о «Предварительных результатах инвентаризации парниковых газов в секторах Сельское хозяйство, Промышленные процессы и Энергетика», полученные с использованием новой методики МГЭИК 2006 года, а также о «Системе МРВ/MRV (Измерение, отчетность и проверка)» и «Возможностях поэтапного внедрения системы МРВ/MRV в Туркменистане». Особо была отмечена важность внедрения системы МРВ в Туркменистане для выполнения Парижского соглашения по климату.

В заключении Рабочей встречи были подведены итоги обсуждения процесса подготовки Четвертого Национального сообщения и Первоначального Двухгодичного доклада Туркменистана по РКИК ООН. Участники обсудили дальнейшие шаги для продолжения активной работы по выполнению утвержденного Президентом Туркменистана в 2022 г. Обновляемого на Национальном Уровне Вклада Туркменистана (ОНУВ/NDC) в рамках реализации Туркменистаном своих обязательств по Парижскому соглашению по климату, в том числе путем укрепления национальной системы инвентаризации парниковых газов и внедрения системы MRV. ///nCa, 13 апреля 2023 г. (в сотрудничество с ПРООН Туркменистан)