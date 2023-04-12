Европейское сообщество любителей велосипедного спорта встретятся в Измире в октябре 2023г

Конференция “ЕвроВело & Велосипедный Туризм” будет проводиться в Измире, Турция, в период между 11 и 13 октября 2023г. Это мероприятие соберет вместе всех участников из индустрии Европейского велосипедного туризма. Измир славится своими величественными древними городами, великолепными природными ландшафтами, красивейшей береговой линией и бесчисленными велосипедными маршрутами.

Конференция “ЕвроВело & Велосипедный Туризм”, организованная для развития ЕвроВело (Сеть Европейских велосипедных маршрутов) и велосипедного туризма, будет проводиться в Измире в период между 11 и 13 октября 2023г. Профессионалы в области велосипедного туризма, участвующие в конференции, будут размещены в Измире, где они получат опыт привилегии нахождения в сертифицированных отелях как “Доброжелательные к велосипедам “.

Конференция “ЕвроВело & Велосипедный Туризм”, проводимая два раза в год в разных странах с 2012г., в этом году будет мероприятием, которое вызовет повышенный интерес со стороны участников. Конференция 2023г. будет проводиться в Измире, первом турецком городе, выбранном для проведения мероприятия и расположенном на маршруте ЕвроВело 8 – Средиземноморский маршрут. Конференция будет проводиться под эгидой Министерства культуры и туризма Турции, агентства Турции по содействию туризму и развития (TGA) и Федерации Европейских велосипедистов (ECF) с местными заинтересованными сторонами в сотрудничестве с муниципалитетом Измира. Маршрут “ЕвроВело 8”, который начинается в Андалусии, в Испании, соединяет Средиземноморское побережье Франции, Италии и Балканский полуостров с Турцией через Дикили, Бергама, Алиага, Фоча, Измир, Балыклыова, Алачати, Чешме, Сыгаджык и Сельчук. Там имеются два знаменитых места наследия ЮНЕСКО (гг. Эфес и Пергам) на территории Измирского участка “ЕвроВело 8”.

В центре обсуждений будет наследие и взаимодействие с велосипедным спортом.

Конференция “ЕвроВело & Велосипедный Туризм”, темой которой является “Велосипедный спортː Новые перспективы по наследию”, предложит участникам программу, сфокусированную на общих дискуссиях, диалогах и обмене информацией о будущем велосипедного туризма и способах получения опыта, сохранения и содействия наследию велосипедного туризма.

Уникальный опыт езды на велосипеде по маршруту, соединяющему историю и природу.

“ЕвроВело” – это первая международная сеть, соединяющая Европейский континент, объединяющая 17 отличительных отдаленных велосипедных маршрутов.

Турция, которая становится очень популярной по велосипедному туризму и международно известной страной относительно велосипедных маршрутов в “ЕвроВело” как участка ЕвроВело 8 – Средиземноморского маршрута с замечательным живописным 500-километровым маршрутом в Измире. EuroVelo 8 – Средиземноморский маршрут начинается в Испании и пролегает через Францию, Италию, Словению, Хорватию, Черногорию, Албанию и Грецию, Измир и Южный Кипр, и проходит через 11 стран.

Первая остановка на маршруте при въезде в Турцию через Измирский порт Дикили на 45-м километре – древний город Пергам в списке культурного наследия ЮНЕСКО. Затем маршрут проходит по красивым местам в Измире и вокруг него, таких как Измирский Рай Птиц, Каршияка, Алсандждак, Сеферихисар, Сыгаджык, Урла и Алачати, соответственно, и заканчивается в древнем городе Эфес, еще один город в списке культурного наследия ЮНЕСКО. ///nCa, 12 апреля 2023 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)