 На фоне глобального замедления Китай и Индия станут исключениями – Всемирный банк

Президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил 10 апреля 2023 года, что Китай и Индия являются “двумя исключениями из замедления” экономического роста, которое, как ожидается, испытает мировая экономика в этом году.

Заявление было сделано во время продолжающихся пресс-конференций в преддверии недели весенних совещаний Международного валютного фонда и Всемирного банка.

https://www.worldbank.org/en/news

Ниже приводится слегка сокращенная версия его заявлений:

Ожидается, что глобальный рост в этом году будет слабым, замедляясь до 2% с 3,1% в 2022 году. Что касается США, то мы ожидаем замедления темпов роста до 1,2% с 2,1% в 2022 году.

Несколько факторов оказывают давление на прогноз на второе полугодие: цены на нефть снова подскочили выше 80 долларов за баррель. Недавний стресс в банковском секторе снижает активность. И инфляционное давление сохраняется. Базовая инфляция в США в месячном исчислении росла в течение последних пяти месяцев. В среду появятся новые данные.

Если мы посмотрим на развивающиеся страны, исключая Китай, мы ожидаем замедления примерно до 3,1% в 2023 году с 4,1% в 2022 году. В наших последних докладах выражается обеспокоенность тем, что во многих развивающихся странах медленный экономический рост будет сохраняться в течение многих лет, усиливая налогово-бюджетную нагрузку и долговые проблемы. Это сочетание слабых инвестиций, более высоких процентных ставок и относительно слабого роста в странах с развитой экономикой.

Опасность является острой из-за инфляции, обесценивания валюты, роста расходов на обслуживание долга и краха международных резервов. Перенаправление природного газа в Европу создает серьезные препятствия для производства электроэнергии, удобрений и продовольствия в развивающихся странах. Эти проблемы серьезно сдерживают будущий экономический рост и усугубляют неравенство и уязвимость развивающихся стран. В марте я ездил в Западную Африку, где мы работаем над оказанием поддержки перед лицом этих проблем.

Рассматривая общую картину, я упомяну две проблемы: во-первых, нормализацию процентных ставок после искусственного десятилетия, близкого к нулю. Это создает проблемы с точки зрения несоответствия продолжительности действий, как мы видели в случае банкротств банков, нехватки ликвидности и того, как распределять убытки. Для решения вопросов несоответствия продолжительности действий потребуется время. При сохраняющейся инфляции и ослаблении доллара существует риск того, что убытки будут распределены между теми, у кого более низкие доходы, в том числе из-за инфляции.

Вторая серьезная проблема заключается в том, что имеющийся мировой капитал поглощается узкой группой стран с развитой экономикой, которые имеют чрезвычайно высокий уровень государственного долга. Я назову их “провалами”. Что еще хуже, их население быстро стареет, а дивиденды мира 1990-х годов были израсходованы.

Я отмечу два исключения из этого замедления: Китай и Индию. Рост ВВП Китая восстановится до более чем 5% в 2023 году благодаря значительным частным инвестициям. Я отмечаю стабильность китайской валюты и антициклический характер ее денежно-кредитной политики. Я был в Китае в декабре, когда они прекратили карантин. Правительство поощряет рост сферы услуг, особенно здравоохранения и туризма.

Индия продолжает оставаться одной из самых быстрорастущих крупных экономик в мире. Мы ожидаем роста на 6,3% в 23/24 финансовом году. Они почувствуют некоторый эффект от глобального замедления. Я был там в феврале и думаю, что Индии потребуется либерализация рынка капитала, чтобы достичь своей цели по росту на 8%. /// nCa, 12 апреля 2023 года