Международные институты улучшили прогноз роста китайской экономики в 2023 году – Китай рассматривает это как возможность предоставить миру лучший опыт партнерства

Международные институты, включая Всемирный банк, недавно улучшили перспективы роста для китайской экономики на 2023 год. Китайские власти рассматривают это как возможность обеспечить взаимовыгодное партнерство по всему миру.

Это стало очевидным во время ежедневного пресс-брифинга министерства иностранных дел Китая 11 апреля 2023 года.

Представитель министерства иностранных дел Ван Вэньбинь ответил на вопрос газеты China Daily.

Вот расшифровка вопроса и ответа:

China Daily: 10 апреля президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что в связи с улучшением прогноза восстановления экономики Китая Всемирный банк пересмотрел перспективы роста Китая на 2023 год с 4,3% до 5,1% и прогноз глобального роста на 2023 год с 1,7% до 2%. Последний отчет ОЭСР также повысил экономический прогноз Китая до 5,3%. У вас есть какие-нибудь комментарии?

Ван Вэньбинь: С начала этого года китайская экономика продолжает демонстрировать уверенную динамику восстановления с сильным стимулом для роста. Основные экономические показатели, такие как потребление и инвестиции, повысились, а рыночные ожидания значительно улучшились. Недавно многие международные организации пересмотрели свои прогнозы экономического роста Китая в этом году. Ведущие международные медиа-организации и известные экономисты также заявили, что экономические данные Китая вселяют надежду и что восстановление экономической активности и спроса в Китае еще больше простимулирует мировой экономический рост.

Китай не может развиваться в изоляции от мира, и мир также нуждается в Китае для своего развития. Как сказал председатель КНР Си Цзиньпин, Китай ускорит развитие своего внутреннего рынка, одновременно энергично продвигая открытость на высоком уровне и неуклонно расширяя институциональную открытость с точки зрения правил, положений, управления и стандартов. Китай готов поделиться со странами мира новыми возможностями, которые открывает китайская модернизация. Вчера в Хайкоу открылась третья Китайская международная выставка потребительских товаров. В эти выходные в Гуанчжоу пройдет 133-я Китайская выставка импорта и экспорта. Позже в этом году Китай примет третий форум международного сотрудничества “Пояс и путь” и шестую Китайскую международную выставку импорта. Китай откроет свои двери шире, благодаря лучшей окружающей среде и более качественным услугам. В мире, полном неопределенностей, уверенность, которую обеспечивает Китай, становится оплотом мира и развития во всем мире. Мы способны уверенно вести гигантский корабль китайской экономики вперед вопреки всем ветрам и волнам и вносить еще больший вклад в мировую экономику. /// nCa, 12 апреля 2023 г.