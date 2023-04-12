Казахстан и Россия подтвердили курс стратегического партнерства и союзничества – визит Нуртлеу в Москву

В ходе переговоров министров иностранных дел Казахстана и России были широко затронуты и вопросы взаимодействия в региональном масштабе

Новый министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу, назначенный на этот пост чуть более недели назад, совершил свой первый зарубежный визит в качестве главы внешнеполитического ведомства Казахстана в Москву.

«Это подчёркивает объективную данность – теснейшие связи между Россией и Казахстаном. Это отношения стратегического партнерства и союзничества, опирающиеся на исторические узы дружбы, многоплановое взаимовыгодное сотрудничество, взаимное доверие и уважение», – подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров.

Взаимодействие Москвы и Астаны выходит далеко за пределы двухсторонней повестки. Россия активно продвигает концепцию широкого Евразийского партнерства, что особенно сейчас актуально в строящемся многополярном мире. И вовлеченность Казахстана – как одной из ведущих экономики Центральной Азии, важного региона Евразии, в реализации идей евразийского интеграции имеет ключевое значение.

В этом контексте Нуртлеу и Лавров сверили позиции на центральноазиатском и каспийском треке.

Так, Лавров сообщил о готовящейся в этом году встречи министров иностранных дел каспийской пятерки, которую планируется провести в России. «На каспийском направлении в качестве ключевой задачи видим скорейшее претворение в жизнь пятисторонних договоренностей и инициатив, сформулированных по итогам Шестого Каспийского саммита и Второго Каспийского экономического форума. Исходим из того, что регулярные встречи министров иностранных дел каспийской «пятерки» будут способствовать углублению сотрудничества в регионе», – сказал глава российской дипломатии.

Естественно, что важными темами переговоров стали вопросы безопасности.

По словам Лаврова, Москва и Астана «едины в том, что российско-казахстанское союзничество, в том числе в рамках ОДКБ, является весомым фактором поддержания стабильности в Центральной Азии, в целом содействует упрочению общеевразийской безопасности».

Затрагивая афганский вопрос, Лавров прокомментировал: «Сложная обстановка в этом государстве оказывает влияние на ситуацию в Центральной Азии, «резонирует» на многие страны евразийского континента. Договорились продолжать диалог по этой проблематике как в двустороннем, так и многосторонних форматах».

Вопросы транспортной связуемости и раскрытия логистического потенциала, неразрывно связанные с темпами роста взаимодействия в торгово-экономической сфере, – в числе приоритетных векторов российско-казахстанского сотрудничества.

На итоговой пресс-конференции Лаврову был задан вопрос относительно того, какую работу ведут Казахстан и Россия по вопросу раскрытия своего транзитно-транспортного потенциала и запуску крупных международных маршрутов между Европой, Азией, Севером и Югом.

Отвечая на вопрос, он упомянул в качестве первого приоритета транспортный коридор «Север-Юг». «Этот проект сейчас активно реализуется. По его завершении будет обеспечена устойчивая, оперативная, быстрая связь между Балтийским морем, Персидским заливом и Индийским океаном, что существенно сократит издержки для торговли на большом евразийском континенте», – отметил он.

«Евразия имеет огромное будущее, особенно на нынешнем этапе, когда центр развития мировой экономики и торговли сместился сюда, на восток евразийского континента. Этими объективными сравнительными преимуществами необходимо пользоваться к обоюдной выгоде всех организаций и всех расположенных здесь стран», – подчеркнул министр иностранных дел России.

Примечательно, что Нуртлеу и Лавров встретились накануне важных многосторонних региональных встреч, которые пройдут в Узбекистане 13-14 апреля – это встреча министров иностранных дел России и стран Центральной Азии, министериал стран-соседей Афганистана и заседание СМИД стран СНГ. Практически, многие пересекающиеся темы этих предстоящих встреч, затрагивающие интересы России и Казахстана, были в той или иной степени обговорены в ходе нынешних переговоров между министрами иностранных дел двух стран, и вероятно по ним отмечен консенсус или близость позиций.

Между тем, высокий градус доверительного диалога между Россией и Казахстаном, чтобы было продемонстрировано и в ходе переговоров Нуртлеу-Лавров, – весьма вероятно не слишком обнадеживающее событие для некоторых внешних акторов, проталкивающих нарратив о «деколонизации» Центральной Азии и необходимости разрыва отношений региона с Россией. ///nCa, 11 апреля 2023 г. [источник фото – МИД Казахстана]