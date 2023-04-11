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В Казахстане будет размещен межрегиональный хаб Microsoft

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Корпорация Microsoft решила разместить свой мультирегиональный хаб в Казахстане, сообщает Казинформ.

Он охватит Центральную Азию, Азербайджан, Армению, Грузию, Монголию и Пакистан.

«Локализация деятельности Microsoft позволит Казахстану стать центром притяжения технологий и передовых решений в региональном масштабе. Так, будучи центром технологического развития и инноваций Microsoft, хаб сможет стать драйвером развития человеческого капитала и укрепления национальной экономики через стимулирование производства и экспорта продукции несырьевых технологических отраслей», – сказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Муссун на двусторонней встрече с Сергеем Лещенко, страновым менеджером Microsoft Казахстан.

«Создание Регионального хаба «Microsoft» имеет для Казахстана большое значение. В вашей стране имеется вся соответствующая инфраструктура. Мы с удовольствием будем работать здесь и реализовывать совместные проекты», – сказал в свою очередь Сергей Лещенко.

Идея идеально соответствует концепции партнерства широкого региона CAPS, представленной nCa в своей серии статей «Реалии превращения ТАПИ в концепцию Центральная Азия-Пакистан-Выход к открытым морям».

Ссылки на три части данной серии:

https://www.newscentralasia.net/2023/02/17/realii-prevrashcheniya-tapi-v-kontseptsiyu-tsentralnaya-aziya-pakistan-vykhod-k-otkrytym-moryam-chast-pervaya/

https://www.newscentralasia.net/2023/02/27/realii-prevrashcheniya-tapi-v-kontseptsiyu-tsentralnaya-aziya-pakistan-vykhod-k-otkrytym-moryam-chast-vtoraya/

https://www.newscentralasia.net/2023/03/06/realii-prevrashcheniya-tapi-v-kontseptsiyu-tsentralnaya-aziya-pakistan-vykhod-k-otkrytym-moryam-chast-tretya/

CAPS (Центральная Азия – Пакистан – Выход к открытым морям) – это логичная и естественная зона всеобъемлющего партнерства. /// nCa, 11 апреля 2023 г.

 

 

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