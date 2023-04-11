Постоянный представитель Туркменистана при ООН встретилась с председателем Генеральной Ассамблеи

Постоянный представитель Туркменистана при ООН Аксолтан Атаева встретилась с председателем 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Чабой Кёрёши.

Как написал в своем Twitter Кёрёши, он выразил признательность Туркменистану за активное участие в Конференции ООН по водным ресурсам 2023 года и за руководство в встрече высокого уровня по “нулевым отходам” в качестве заместителя председателя Генеральной Ассамблеи.

Стороны также обсудили предстоящие дебаты по сохранению мира в Центральноазиатском регионе. ///nCa, 11 апреля 2023 г.