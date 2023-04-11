В условиях растущего признания водорода в качестве чистого и экологичного топлива Китай построит 400-километровый трубопровод, самый длинный в мире

nCa Report

Китай планирует построить водородный трубопровод протяженностью более 400 км для более эффективной транспортировки чистого топлива с богатого ресурсами запада в энергопотребляющие регионы на востоке, сообщает Синьхуа.

Это признак растущего признания водорода в качестве чистого и экологичного топлива.

Проект, предназначенный для транспортировки водорода из Улан-Батора, автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая, в Пекин, станет первым в стране межрегиональным протяженным водородопроводом, сказал Ма Юншэн, председатель Sinopec. Это крупнейший нефтепереработчик в КНР и оператор трубопровода.

Трубопровод на первом этапе сможет транспортировать около 100 000 тонн водорода в год и имеет потенциал для увеличения пропускной способности на 500 000 тонн в долгосрочной перспективе, сообщает Синьхуа.

По словам Ма, после ввода в эксплуатацию поставка из Внутренней Монголии заменит текущее производство водорода из ископаемого топлива в регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, а также сыграет новаторскую роль в межрегиональной передаче водорода и поможет продвинуть модернизацию энергетического сектора страны.

Проект был включен в план строительства нефтегазовой сети страны, опубликованный Национальным управлением энергетики в марте.

Использование водорода в качестве топлива все еще находится в стадии становления, хотя его применение набирает обороты в нескольких регионах мира, главным образом в Европе и Северной Америке.

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Из-за его чрезвычайно легковоспламеняющейся природы транспортировка водорода является сложной задачей, однако быстро возникают соответствующие решения.

В настоящее время общая протяженность водородопроводов в мире составляет менее 6000 км.

В отчете GlobalData, говорится: «Ожидается, что общий темп роста рынка составит более 42% в течение 2021-2026 годов. Северная Америка лидирует по общей протяженности водородопроводов, за ней следуют Европа и Азия. Среди стран мира лидирует Дания, на втором месте – Нидерланды и Италия. По объему капитальных вложений в строительство запланированных и объявленных водородопроводов NV Nederlandse Gasunie лидирует в мире с самыми высокими капитальными вложениями, за ней следуют National Grid Plc Corp и Snam SpA. Среди объявленных и планируемых водородопроводов, которые, как ожидается, начнут функционировать к 2026 году, Хольстебро–Гамбург в Дании занимает лидирующие позиции в мире с самым длинным трубопроводом, за которым следует водородопровод Snam в Италии».

Согласно сообщению Reuters, «Германия уже является крупнейшим потребителем водорода в Европейском Союзе в качестве сырья для своей промышленной базы, спрос на который составляет около 1,7 миллиона тонн, или 22% от общего объема в ЕС».

До объявления о китайском проекте, проект Гронинген-Алкмар-Яра был самым длинным водородным трубопроводом, который должен быть построен к 2026 году с предполагаемой протяженностью 308 км.

Содержание энергии в водороде составляет около 30% от содержания энергии в метане. Это означает, что для получения той же энергии, что и 1 кубический метр природного газа, требуется около 3,3 кубических метра водорода.

Для получения одного килограмма водорода требуется четыре килограмма метана.

Существует много видов сырья для производства водорода. Природный газ – один из них.

Водород получают из газа нескольким способами: Риформинг/газификация природного газа: Синтез газ – смесь водорода, монооксида углерода и небольшого количества двуокиси углерода — вырабатывается путем взаимодействия природного газа с высокотемпературным паром. Монооксид углерода вступает в реакцию с водой с образованием дополнительного количества водорода. /// nCa, 11 апреля 2023 г.