Несколько фотографий, дающих краткое представление о туркменской культуре

Эльвира Кадырова и Равиля Кадырова

Конечно, как и любую другую культуру, туркменскую культуру нельзя свести к нескольким случайным фотоснимкам. Эта идея довольно невероятна.

Однако фотографии, которые мы здесь представляем, являются хорошей отправной точкой в долгом и богатого пути для тех, кто желает ближе познакомиться с культурой туркменского народа.

Это снимки некоторых предметов из экспозиции, развернувшейся в вестибюле Института культуры Туркменистана в день парламентских выборов 26 марта 2023 года. Институт был одним из избирательных участков.

Фотоэтюд:





///nCa, 11 апреля 2023 г.