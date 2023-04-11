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Несколько фотографий, дающих краткое представление о туркменской культуре

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Эльвира Кадырова и Равиля Кадырова

Конечно, как и любую другую культуру, туркменскую культуру нельзя свести к нескольким случайным фотоснимкам. Эта идея довольно невероятна.

Однако фотографии, которые мы здесь представляем, являются хорошей отправной точкой в долгом и богатого пути для тех, кто желает ближе познакомиться с культурой туркменского народа.

 Это снимки некоторых предметов из экспозиции, развернувшейся в вестибюле Института культуры Туркменистана в день парламентских выборов 26 марта 2023 года. Институт был одним из избирательных участков.

Фотоэтюд:


///nCa, 11 апреля 2023 г. 

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