Азербайджан и Казахстан – итоги встречи в верхах – страны создают Высший Межгосударственный Совет

10 апреля 2023 года в Астане состоялись переговоры на высшем уровне между Президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Стороны обстоятельно обсудили ключевые вопросы казахско-азербайджанского стратегического партнерства и союзничества, уделив особое внимание укреплению политического, торгово-экономического, транспортно-транзитного и культурно-гуманитарного сотрудничества, сообщает «Акорда».

Президенты обменялись мнениями по всем аспектам сотрудничества, «сверили часы» по региональной и международной проблематике, а также обсудили перспективы и направления дальнейшего углубления взаимодействия двух стран.

По итогам переговоров Президенты Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев подписали Протокол о создании Высшего Межгосударственного совета Республики Казахстан и Азербайджанской Республики и Совместное заявление.

Создание совета стало очередным шагом на пути к практической реализации Декларации об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия между Казахстаном и Азербайджаном, подписанной в августе прошлого года.

Выступая на совместной пресс-конференции после переговоров, главы государств с констатировали, что по итогам прошлого года товарооборот между странами приблизился к полумиллиардной отметке. В то же время потенциал торгово-экономического партнерства далеко не исчерпан. Стороны договорились принять действенные меры для дальнейшего расширения номенклатуры экспортно-импортных товаров с целью доведения товарооборота до 1 миллиарда долл.США.

«В этом контексте большое значение имеет полноценное раскрытие потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора). Речь идет о совершенствовании логистических услуг, создании единых транспортных операторов, модернизации технических и тарифных условий, устранении административных барьеров и формировании замкнутого логистического цикла. Большое значение также имеет эффективная реализация Дорожной карты по развитию Среднего коридора на 2022-2027 годы. Мы согласились, что важно в полной мере использовать возросший интерес к данному маршруту и привлечь к его инфраструктурному развитию третьи страны. Все эти меры, а также тесное взаимодействие с нашими международными партнерами, позволят гарантировать стабильность и оперативность доставки грузов по направлению «Восток – Запад», – сказал Президент Казахстана.

Отдельное внимание было уделено наращиванию сотрудничества в области энергетики. Приоритетной задачей является дальнейшая диверсификация поставок энергоресурсов на мировые рынки.

«Благодаря нашим договоренностям в этом году через Азербайджан состоялась отправка первой партии казахстанской нефти. Следующий шаг – увеличение объемов поставок и придание им долгосрочного, стабильного характера», – подчеркнул лидер Казахстана.

В числе перспективных направлений сотрудничества определено усиление кооперации в сфере информационных технологий. Стороны нацелены на скорейший запуск волоконно-оптической линии связи по дну Каспия, строительство которой сейчас ведется. Наряду с этим Казахстан приглашает азербайджанские компании к реализации совместных проектов в области цифровизации государственных услуг, а также к использованию казахстанских площадок IT-стартапов.

В рамках официального визита Президента Азербайджана в Астану были подписаны следующие документы:

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан и Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики; Меморандум о взаимопонимании между Некоммерческим акционерным обществом «Фонд Отандастар» Республики Казахстан и Государственным комитетом Азербайджанской Республики по работе с диаспорой; Меморандум о взаимопонимании по научному сотрудничеству между Национальной академией наук Республики Казахстан и Национальной академией наук Азербайджана; Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между НАО «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» и Азербайджанским государственным информационным агентством (АЗЕРТАДЖ); Меморандум о взаимопонимании между ТОО «Внешнеторговая палата Казахстана» и Агентством Развития Малого и Среднего Бизнеса Азербайджанской Республики; Меморандум о научном и культурном сотрудничестве между Институтом прикладных этнополитических исследований и Бакинским международным центром мультикультурализма.

Также лидеры двух стран приняли участие в церемонии открытия улицы имени Гейдара Алиева в центре Астаны.///nCa, 11 апреля 2023 г. [источник фото – Акорда]