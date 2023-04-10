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В Кыргызстане состоялся премьерный показ спектакля «Фраги»

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В Баткенском областном музыкально-драматическом театре им.Аппаза Жайнакова Министерства культуры, информации, спорта и молодёжной политики Кыргызской Республики поставлен спектакль «Фраги».

В прошедшие дни в театре состоялась премьера спектакля о жизни и творчестве великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Театральное представление вызвало особый резонанс у ценителей культуры Востока и классической ориентальной поэзии.

Постановка спектакля была инициирована Генеральным секретарём Международной организации тюркской культуры Султанбаем Раевым в честь празднования 300-летия Махтумкули. Режиссёром-постановщиком и художником спектакля является Урматкан Меляева.

Данная акция является первой своего рода театральной постановкой за рубежом, посвящённой и организованной под эгидой празднования 300-летия классика туркменской литературы Махтумкули Фраги.

Ожидается, что спектакль «Фраги» примет участие от Кыргызстана в IV международном театральном фестивале, который пройдёт в Туркменистане в ноябре текущего года.///nCa, 10 апреля 2023 г. (в сотрудничестве с МИД Туркменистана)

 

 

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