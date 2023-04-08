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Скончалась мать Аркадага Бердымухамедова  – бабушка Президента Туркменистана

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На 86 году жизни не стало Огулабат Бердымухамедовой – матери Национального Лидера туркменского народа, Аркадага и бабушки Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, сообщает TDH.

Огулабат Бердымухамедова родилась 15 июня 1937 года в селе Бабарап Гёкдепинского этрапа. Она прекрасно понимала святость семьи, видела смысл жизни в добросовестном труде, приверженности национальным устоям, и во всём этом проявлялась её мудрость.

Огулабат эдже сделала очень многое для воспитания своих шестерых детей в духе общечеловеческих идеалов, любви к родной земле, чтобы они стали всесторонне развитыми и уважаемыми людьми.

Светлая память об Огулабат эдже, чья жизнь стала безупречным примером верности народу, Родине и семейному очагу, воспитания молодого поколения на основе благородных качеств, любви, трепетной заботы о сохранении и продолжении национальных традиций и искусства.

Отложен официальный визит президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Таджикистан на неопределенный срок, передает “Азия-Плюс” со ссылкой на пресс-службу президента Таджикистана.

Визит должен был состояться 10-11 апреля.

Кроме того, первое заседание Делового совета Таджикистана и Туркменистана, запланированное на 8 апреля, а также бизнес-форум предпринимателей обеих стран, запланированный на 9 апреля, также отложены.

Президент Эмомали Рахмон направил телеграмму соболезнования Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

«С чувством глубокой печали воспринял весть о кончине Вашей многоуважаемой матери — Огулабат эдже. Прошу принять наши самые искренние и глубокие соболезнования в связи с постигшей Вас тяжёлой утратой.  Желаю Вам, Вашим близким и родным душевной стойкости и терпенья в это трудное время», – говорится в послании.  ///nCa, 8 апреля 2023 г. (источник фото – Туркменистан: Золотой Век)

 

 

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