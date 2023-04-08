Энергетика – перспективное направление сотрудничества между Туркменистаном и Молдовой

Молдова и Туркменистан заинтересованы в активизации торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в сфере энергетики. Об этом говорилось в ходе встречи госсекретаря Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Руслана Болбочана с новым послом Туркменистана в Молдове с резиденцией в Киеве Тойлы Атаевым, передает молдавский новостной информационный портал “Noi.md”.

Госсекретарь Болбочан пожелал главе туркменской дипмиссии успехов в выполнении возложенного на него мандата и заверил во всесторонней поддержке Министерства иностранных дел и европейской интеграции.

Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии двусторонних молдавско-туркменских отношений, отметив заинтересованность обеих стран в постоянном укреплении политического диалога и активизации торгово-экономического сотрудничества.

Среди областей перспективного сотрудничества особо была выделена энергетическая сфера, обе стороны подтвердили готовность изучить возможности в этом направлении.

7 апреля Посол Атаев вручил верительные грамоты Президенту Республики Молдова Майе Санду.///nCa, 8 апреля 2023 г.