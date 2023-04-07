В Туркменистане состоялось первое заседание нового состава Парламента – Демократическая партия выиграла большинство мест в Парламенте – избран спикер Меджлиса

nCa Report

В четверг, 6 апреля 2023 года, состоялось первое заседание Меджлиса Туркменистана седьмого созыва с участием Президента Сердара Бердымухамедова.

Председатель Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане Г.Мырадов открыл заседание докладов, посвященном итогам выборов, прошедших 26 марта 2023 г.

258 кандидатов боролись за 125 мест в Меджлисе Туркменистан. Три партии и группы граждан получили следующее количество мест в парламенте:

от Демократической партии – 65 (52%)

от Аграрной партии – 24 (19 %),

от Партии промышленников и предпринимателей – 18 (14,5 %),

от групп граждан – 18 (14,5 процента).

25,60 % из числа народных избранников составляют женщины, 99 % – с высшим образованием. Из них около 10 % – граждане до 30 лет и 40,80 % – до 40 лет.

45 % избранных депутатов – работники научно-образовательных учреждений, общественно-политических организаций, 11 % – здравоохранения, более 6 % – финансово-экономического комплекса, 5 % – социального обеспечения, 4 % – сельскохозяйственной отрасли и других сфер.

В ходе заседание, согласно статье 3 Закона Туркменистана «О Меджлисе Туркменистана», полномочия депутатов нового созыва были подтверждены Мандатной комиссией принятием соответствующего постановления.

Затем, путем тайного голосования был избран Председатель Меджлиса. Спикером парламента нового созыва стала Дуньягозель Гулманова. Она занимает должность главного консультанта Отдела нотариата и записи актов гражданского состояния Управления юридической помощи Министерства Адалат Туркменистана, жительница города Ашхабад. Она является депутатом от избирательного округа № 5 «Parahatçylyk» города Ашхабад. Ее соперником на выборах выступил Ковкиев Юнус.

Розыев Гахрыман избран заместителем Председателя Меджлиса Туркменистана. Он депутат по избирательному округу № 77 «Farap» Лебапского велаята.

Кроме того, в составе Меджлиса сформированы 8 комитетов и избраны их председатели.

Название комитета Председатель Представляемый председателем округ 1 Комитет по защите прав и свобод человека Эщаев Юсупгулы Аширгулыевич депутат по избирательному округу № 104 «Peşanaly» Марыйского велаята 2 Комитет по законодательству и его нормам Байлыев Батыр Ораздурдыевич депутат по избирательному округу № 9 «Älem» города Ашхабад 3 Комитет по экономическим вопросам Агаев Гуванчмырат Багыбекович депутат по избирательному округу № 7 «Güneş» города Ашхабад 4 Комитет по социальной политике Сарджаев Аннамухаммет Атаевич депутат по избирательному округу № 22 «Änew» Ахалского велаята 5 Комитет по науке, образованию, культуре и молодёжной политике; Сейидова Бахар Ходжамурадовна депутат по избирательному округу № 79 «Darganata» Лебапского велаята 6 Комитет по охране окружающей среды, природопользованию и агропромышленному комплексу; Бабаныязов Чарыгельды Гурбангельдыевич депутат по избирательному округу № 6 «Köpetdag» города Ашхабад 7 Комитет по международным и межпарламентским связям; Мухамедов Бегмурат Рахмангулыевич депутат по избирательному округу № 2 «Bitaraplyk» города Ашхабада 8 Комитет по работе с органами местной представительной власти и самоуправления. Гурбанов Максатберди Ысламбердиевич депутат по избирательному округу № 18 «Bäherden» Ахалского велаята

Заседание Меджлиса завершилось выступлением Президента Сердара Бердымухамедова.

Выступление Президента Сердара Бердымухамедова

Уважаемые депутаты Меджлиса!

Уважаемые участники заседания!

В результате масштабных реформ, проводимых в нашей стране в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, достигается прогресс в политической, экономической и социально-культурной сферах.

Успешно реализуется внутренний и внешний политический курс Туркменистана, опирающийся на принципы гуманизма и миролюбия.

Укрепляется демократическая и правовая основы независимой нейтральной Отчизны, последовательно совершенствуется национальная законодательная база, что является ключевым фактором решения задач, определённых в Программе «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития страны в 2022–2052 годах» и других программных документах.

Защита прав и свобод человека и гражданина, гарантированная Конституцией и законами Туркменистана, – главная цель нашей государственной политики. Исходя из этого, одна из основных функций законодательного органа страны заключается в модернизации правовой базы этой работы.

В данном контексте актуальность обретает подготовка Гражданского кодекса Туркменистана в новой редакции с учётом реалий нынешнего времени и позитивной международной практики, так как это направлено на оптимизацию гражданско-правовых отношений. Требуется целенаправленная работа по внесению изменений и дополнений в Кодекс Туркменистана об административных правонарушениях и в другие кодексы.

Принимая во внимание, что экономика Туркменистана в соответствии со статьёй 134 Основного Закона базируется на принципах рыночных отношений, нужно также усовершенствовать законодательство в этой области.

Для подготовки квалифицированных военных кадров с твёрдыми волевыми качествами и здравым мышлением, воспитанных в духе преданности и любви к Отечеству и народу, следует пересмотреть Законы Туркменистана «О статусе военнослужащих» и «О воинской обязанности и военной службе».

Уже сейчас нужно готовиться к разработке проекта Закона Туркменистана «О Государственном бюджете Туркменистана на 2024 год». Здесь потребуется произвести экономические расчёты предстоящих в следующем году работ на основе финансово-экономических индикаторов отраслей национальной экономики.

При рассмотрении Госбюджета акцент должен делаться на задачах, связанных с реализацией целевых программ обеспечения устойчивого роста всех сегментов национальной экономики, создания дополнительных рабочих мест, последовательного увеличения размеров заработной платы, укрепления социальной защищённости и повышения уровня жизни населения.

При этом нужно добиться рационального использования государственных средств, разработать законодательные акты, регулирующие бюджетно-налоговые и денежно-кредитные отношения. Это – одна из главных целей. В свете вышеизложенного необходимо внести в Налоговый, Таможенный кодексы и другие законы Туркменистана востребованные временем изменения и дополнения, которые позволят улучшить деловой климат, стимулировать предпринимательство, поддерживать финансовую устойчивость, развивать фондовый рынок и сформировать конкурентную рыночную среду.

Следует продолжить процесс совершенствования Законов Туркменистана «Об акционерных обществах», «О государственной поддержке малого и среднего предпринимательства», «О внешнеэкономической деятельности» и «О рынке ценных бумаг».

В целях имплементации положений, вытекающих из основных нормативных документов Международной организации труда, в трудовое законодательство Туркменистана, оптимизации трудовых отношений и условий труда, гарантирования конституционных трудовых прав работников считаю целесообразным разработку проекта Закона Туркменистана «О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Туркменистана».

Очень многое делается для социальной поддержки молодёжи, содействия в восстановлении здоровья и обеспечения счастливой жизни детей, формирования у них таких качеств, как патриотизм, оптимизм, высокая нравственность, гуманизм и добросовестность.

Мы должны способствовать реализации прав нуждающихся в опеке детей на полноценное участие в жизни общества и государства, установить для них дополнительные гарантии социальной защиты. Это – важный аспект нашей гуманной политики. Вместе с тем целе­сообразно пересмотреть Семейный кодекс и законодательство Туркменистана об актах гражданского состояния.

Туркменистан обладает колоссальными по мировым меркам запасами углеводородного сырья, с учётом этого во главу угла ставится задача интенсивного развития национальной экономики посредством оснащения индустриального сектора высокими технологиями и привлечения иностранного капитала. В контексте приведения в соответствие с современными требованиями правовой базы осуществляемой в данном направлении деятельности будет целе­сообразно усовершенствовать Законы Туркменистана «Об иностранных инвестициях» и «Об углеводородных ресурсах».

В нашей независимой Отчизне проводится программная работа по сохранению, популяризации в мире и донесению до последующих поколений наших национальных традиций и обычаев, истории и наследия, в том числе историко-культурных объектов. В этом деле наша страна наладила эффективное сотрудничество с международными организациями. В данной связи считаю правильным внести соответствующие изменения и дополнения в Закон Туркменистана «Об охране объектов национального историко-культурного наследия» с целью регулирования отношений в сфере выявления, сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов национального историко-культурного наследия.

Считаю, что разработка и принятие Закона Туркменистана «Об учреждении юбилейной медали Туркменистана «Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna» в целях торжественного празднования в нашей стране знаменательной даты – 300-летия выдающегося мыслителя и поэта-классика Востока Махтумкули Фраги и популяризации его богатого и бесценного литературного наследия станут весомым вкладом в приумножение величия этой личности.

Аграрный сектор играет ведущую роль в контексте реализуемых в стране масштабных реформ, направленных на повышение производительности сельского хозяйства, обеспечение рационального и эффективного использования земельно-водных ресурсов, продовольственной независимости, наращивания производства отечественной продукции и экспортного потенциала Отчизны. Рационализация использования природных богатств, внедрение новых технологий, поддержание экологической безопасности в этих целях определены приоритетами государственной политики Туркменистана.

В целях обеспечения единой системы сбора, составления, обработки, анализа, хранения и использования гидрометеорологической информации на территории Туркменистана, а также совершенствования профильной национальной законодательной базы необходимо разработать Закон Туркменистана «О гидрометеорологической деятельности» в новой редакции. Нужно усовершенствовать и Водный кодекс Туркменистана за счёт внесения изменений и дополнений, нацеленных на обеспечение рационального и экономного использования запасов воды, стабильного функционирования коллекторов. Было бы также целесообразно внести соответствующие изменения и дополнения в Закон Туркменистана «О дайханском хозяйстве» для стимулирования сельхозпроизводителей и организованного налаживания деятельности дайханских хозяйств.

Внешняя политика Туркменистана, опирающаяся на принципы позитивного нейтралитета, миролюбия, добрососедства и конструктивного международного партнёрства, знаменуется успехами. Наша страна активно выдвигает позитивные инициативы, нацеленные на выработку решений важных региональных и глобальных задач, консолидацию усилий мирового сообщества, а также вносит существенный вклад в достижение Целей устойчивого развития.

Присоединившись к множеству международных договоров, соглашений и конвенций, Туркменистан имплементировал в национальное законодательство изложенные в них нормы международного права. Следует и впредь совершенствовать и усиливать эти процессы в целях расширения сотрудничества Отчизны с международными организациями и государствами планеты, которые проявляют большой интерес к налаживанию взаимодействия с нашей страной как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

В данной связи нужно последовательно продолжить внешнеполитическую деятельность страны, а также работу по законодательному обеспечению договорно-правовой базы международных отношений.

Наряду с этим Меджлис Туркменистана должен систематически укреплять контакты с парламентами других государств и ведущими международными структурами для продвижения на мировой арене внешнеполитического курса Отчизны посредством парламентской дипломатии. В этом деле целесообразно установить новые методы взаимодействия для обмена опытом с межпарламентскими группами дружбы, между профильными комитетами, молодыми парламентариями и женщинами-парламентариями. Принимая активное участие в международных совещаниях, форумах и конференциях, организуемых на парламентских площадках, представители Меджлиса Туркменистана также должны проводить подобные мероприятия в нашей стране.

Это предоставит хорошую возможность для обмена опытом в области парламентской деятельности и законотворчества, а также ознакомления мировой общественности с нашими позитивными инициативами.

Разработка проектов Закона Туркменистана «О внесении изменений и дополнений в Избирательный кодекс Туркменистана», а также Закона Туркменистана «О Едином государственном реестре избирателей» с целью организованного проведения на высоком уровне выборов депутатов Меджлиса, членов велаятских, этрапских, городских халк маслахаты и Генгешей, внесения в избирательное законодательство наработанной на выборах практики и международного опыта также является важным фактором развития представительных органов в будущем.

Законы Туркменистана «О местных представительных органах государственной власти», «О местных органах исполнительной власти» и «О местном самоуправлении» следует совершенствовать в русле последовательной модернизации деятельности местных органов государственной власти.

Исходя из целей, вытекающих из основополагающих принципов Конституции Туркменистана и принятых Правительством программ и постановлений, нужно сфокусироваться на формировании благоприятных законодательных предпосылок для успешного решения и в нынешнем году задач по развитию национальной экономики и повышению уровня жизни населения. Законы в этой области должны разрабатываться на основе целевых, отраслевых и региональных программ, а также экономических и финансовых индикаторов отраслей экономики страны.

Уважаемые депутаты!

Подводя итоги нынешнего заседания, выражаю твёрдую уверенность, что Меджлис Туркменистана и впредь добьётся высоких результатов, сосредоточив свою работу на решении самых важных для нашего общества и государства задач!

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в предстоящей деятельности во имя приумножения авторитета и славы Родины!///nCa, 7 апреля 2023 г.