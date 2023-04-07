Туркменистан избран в Исполнительный совет Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) на период 2024-2026 гг.

5 апреля 2023 года в ходе Организационной сессии Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) состоялись выборы во вспомогательные органы Совета.

В ходе состоявшихся выборов члены ЭКОСОС единогласно избрали Туркменистан в члены Исполнительного совета ЮНИСЕФ на период 2024-2026 годы. Напомним, что ранее Туркменистан избирался и выполнял функции члена Исполнительного совета ЮНИСЕФ в 2018-2020 годах.

На сегодняшний день Туркменистан является членом 13 комиссий, комитетов и советов Организации Объединённых Наций, страна семь раз избиралась вице-председателем Генассамблеи ООН.

В качестве члена Исполнительного совета – управляющего органа ЮНИСЕФ, осуществляющего межправительственную поддержку работы Фонда, Туркменистан будет принимать участие в обзоре деятельности ЮНИСЕФ и утверждении его политики, страновых программ и финансирования. Это предоставить Правительству Туркменистана дополнительные возможности для участия в координации работы Фонда и обмена на глобальном уровне опытом и национальной практикой имплементации универсально принятых целей по обеспечению прав детей.

Для сведения

Исполнительный совет является руководящим органом ЮНИСЕФ, который предоставляет межправительственную поддержку и осуществляет надзор над этой организацией, в соответствии с общими указаниями Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и Экономического и Социального Совета.

Исполнительный совет проводит обзор деятельности ЮНИСЕФ, утверждает план работы, страновые программы и бюджет. В его состав входят 36 членов, представляющих пять региональных групп государств- членов в Организации Объединенных Наций. Его работа координируется Бюро, в состав которого входят президент и четыре вице-президента, причем каждое должностное лицо представляет одну из пяти региональных групп.

Исполнительный совет проводит свои сессии три раза в каждом году. Первая сессия (январь / февраль), вторая сессия (май / июнь) и третья сессия (сентябрь). Заседания Исполнительного совета проводятся в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Членство Туркменистана в специализированных органах ООН и других международных организаций

Заместитель председателя Европейской экономической комиссии ООН 2021-2023 Исполнительный комитет Программы Верховного Комиссара ООН по делам беженцев Постоянный член Совета по торговле и развитию Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) Постоянный член Заместитель Председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 2022-2023 Комиссия ООН по народонаселению и развитию 2020-2024 Комиссия ООН по наркотическим средствам 2020-2023 Комиссия ООН по науке и технике в целях развития 2021-2024 Комиссия ООН по социальному развитию 2021-2025 Исполнительный совет Межправительственной океанографической комиссии (ЮНЕСКО) 2021-2023 Межправительственный совет Международной гидрологической программы ЮНЕСКО 2021-2025 Исполнительный совет Структуры Организации Объединённых Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ООН-женщины) 2022-2024 Комиссия ООН по праву международной торговли 2022-2027 Туркменистане избран в Исполнительный совет Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) 2024-2026

///nCa, 7 апреля 2023 г. (в сотрудничестве с Постоянным Представительством Туркменистана при ООН, Нью-Йорк)