Туркменистан избран в Исполнительный совет Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) на период 2024-2026 гг.

5 апреля 2023 года в ходе Организационной сессии Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) состоялись выборы во вспомогательные органы Совета.
В ходе состоявшихся выборов члены ЭКОСОС единогласно избрали Туркменистан в члены Исполнительного совета ЮНИСЕФ на период 2024-2026 годы. Напомним, что ранее Туркменистан избирался и выполнял функции члена Исполнительного совета ЮНИСЕФ в 2018-2020 годах.
На сегодняшний день Туркменистан является членом 13 комиссий, комитетов и советов Организации Объединённых Наций, страна семь раз избиралась вице-председателем Генассамблеи ООН.
В качестве члена Исполнительного совета – управляющего органа ЮНИСЕФ, осуществляющего межправительственную поддержку работы Фонда, Туркменистан будет принимать участие в обзоре деятельности ЮНИСЕФ и утверждении его политики, страновых программ и финансирования. Это предоставить Правительству Туркменистана дополнительные возможности для участия в координации работы Фонда и обмена на глобальном уровне опытом и национальной практикой имплементации универсально принятых целей по обеспечению прав детей.
Для сведения
Исполнительный совет является руководящим органом ЮНИСЕФ, который предоставляет межправительственную поддержку и осуществляет надзор над этой организацией, в соответствии с общими указаниями Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и Экономического и Социального Совета.
Исполнительный совет проводит обзор деятельности ЮНИСЕФ, утверждает план работы, страновые программы и бюджет. В его состав входят 36 членов, представляющих пять региональных групп государств- членов в Организации Объединенных Наций. Его работа координируется Бюро, в состав которого входят президент и четыре вице-президента, причем каждое должностное лицо представляет одну из пяти региональных групп.
Исполнительный совет проводит свои сессии три раза в каждом году. Первая сессия (январь / февраль), вторая сессия (май / июнь) и третья сессия (сентябрь). Заседания Исполнительного совета проводятся в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.
Членство Туркменистана в специализированных органах ООН и других международных организаций
|Заместитель председателя Европейской экономической комиссии ООН
|2021-2023
|Исполнительный комитет Программы Верховного Комиссара ООН по делам беженцев
|Постоянный член
|Совета по торговле и развитию Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД)
|Постоянный член
|Заместитель Председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
|2022-2023
|Комиссия ООН по народонаселению и развитию
|2020-2024
|Комиссия ООН по наркотическим средствам
|2020-2023
|Комиссия ООН по науке и технике в целях развития
|2021-2024
|Комиссия ООН по социальному развитию
|2021-2025
|Исполнительный совет Межправительственной океанографической комиссии (ЮНЕСКО)
|2021-2023
|Межправительственный совет Международной гидрологической программы ЮНЕСКО
|2021-2025
|Исполнительный совет Структуры Организации Объединённых Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ООН-женщины)
|2022-2024
|Комиссия ООН по праву международной торговли
|2022-2027
|Туркменистане избран в Исполнительный совет Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ)
|2024-2026
///nCa, 7 апреля 2023 г. (в сотрудничестве с Постоянным Представительством Туркменистана при ООН, Нью-Йорк)