Минздрав Туркменистана выступил с пресс-заявлением по случаю Всемирного Дня Здоровья



Ежегодное празднование 7 апреля Всемирного дня здоровья является знаменательным событием как для туркменского народа, так и для всего прогрессивного человечества.

В этом году 7 апреля Всемирная организация здравоохранения, основанная по коллективной инициативе стран мира в 1948 г. и направленная на укрепление здоровья людей, поддержание безопасности в мире и служение интересам уязвимых групп населения, с тем чтобы каждый человек, где бы он ни находился, имел возможность достичь наивысшего уровня здоровья и благополучия, отмечает 75-летний юбилей.

75-летняя годовщина ВОЗ – это повод вспомнить об успехах, позволивших улучшить качество жизни людей за последние семь десятилетий. В нынешнем году это также возможность придать стимул действиям по решению актуальных проб­лем здоровья сегодняшнего и завтрашнего дня.

7 апреля 2023 года проходит под лозунгом «Здоровье для всех».

При этом необходимо подчеркнуть следующие приоритеты Всемирной организации здравоохранения, которые находят своё отражение в укреплении многостороннего взаимодействия Туркменистана с государствами мира и ведущими международными структурами в области здравоохранения:

• Здоровье для всех – это крепкое здоровье и полноценная жизнь каждого человека в процветающем и устойчивом мире без войн и конфликтов.

• Право на здоровье является одним из основных прав человека.

• Обеспечение доступности к всеобщему охвату услугами здравоохранения, финансовой защиты и укрепление благополучия семьи и общества.

Туркменистан является членом Всемирной организации здравоохранения с 1992 года. На протяжении 31 года совместного сотрудничества были достигнуты огромные успехи, направленные на улучшение здоровья населения Туркменистана.

Право на здоровье является одним из основных прав человека и означает, что каждый человек должен иметь доступ к услугам здравоохранения, не испытывая финансовых трудностей. Этот принцип является одним из приоритетов государственной политики Туркменистана.

За годы независимости, руководствуясь Государственной программой «Saglyk» Президента Туркменистана проделана большая работа по охране здоровья населения, утверждению принципов здорового образа жизни, развитию физической культуры и массового спорта. По всей стране была создана сеть современных медицинских учреждений – центры «Ene mähri» и неотложной скорой помощи, многопрофильные больницы и санатории, фармацевтические предприятия. Созданы все необходимые условия для укреп­ления здоровья населения, профилактики, диагностики и лечения болезней современными инновационными методами, увеличения продолжительности жизни человека, обеспечения доступности высококачественных медицинских услуг.

Многолетний позитивный опыт сотрудничества с Всемирной организацией здравоохранения и агентствами ООН является свидетельством успешной реализации целого ряда значимых совместных проектов и программ по различным приоритетным направлениям национального здравоохранения, а успехи и выдающиеся достижения Туркменистана в обеспечении общественного здравоохранения отмечены международными сертификатами и свидетельствами о признании ликвидации дракункулёза, полиомиелита, а также международными наградами об универсальной йодизации соли, элиминации малярии, за лидерство в деле фортификации муки железом и фолиевой кислотой, документом о подтверждении отсутствия кори и краснухи в Туркменистане.

ВОЗ поддерживает позицию Туркменистана в решении воп­росов охраны материнства и детства, оказывая поддержку в разработке национальных стратегий и планов действий по здоровью детей и подростков и репродуктивному здоровью.

На протяжении долгих лет совместного сотрудничества Европейское региональное бюро ВОЗ также оказывает поддержку в выдвижении инициатив Туркменистана на международном уровне, дважды избрав Туркменистан в состав Постоянного комитета Регионального комитета Европейского бюро ВОЗ.

ВОЗ и Туркменистан успешно сотрудничают в борьбе с туберкулёзом в целях достижения глобального прекращения эпидемии туберкулёза к 2035 году. Усилено сотрудничество по вопросам устойчивости к противомикробным препаратам и укрепления потенциала лабораторной службы общественного здравоохранения.

В рамках сотрудничества усилен надзор за инфекционными заболеваниями и внедрены профилактические мероприятия по предупреждению их распространения, примерами чего является Национальная концепция по интегрированному эпидемиологическому надзору над инфекционными заболеваниями, Национальная программа иммунизации, усиления системы рутинной иммунизации.

При поддержке ВОЗ проводятся различные мероприятия, направленные на поддержание статуса страны как «территории, свободной от циркуляции диких полиовирусов».

Успешно реализуются совместные инициативы, согласованные на высоком уровне, а именно оказание поддержки участия Туркменистана в специальной программе Всемирной организации здравоохранения по исследованию генома коронавируса. Усилен национальный потенциал в области генетического секвенирования вирусов, включая грипп и SARS-CoV-2. В феврале 2023 года Национальными лабораторными специалистами в области вирусологии было проведено полногеномное секвенирование 10 образцов вируса гриппа, данные были направлены на платформу Глобальной инициативы по обмену всеми данными о гриппе (GISAID). 4 июля 2022 года в Ашхабаде состоялась Субрегиональная консультативная встреча высокого уровня по продвижению концепции «Единое здоровье» для стран Центральной Азии.

В Туркменистане борьба с неинфекционными заболеваниями является одним из главных приоритетов, тесно связана с реализацией Повестки дня в области глобального развития до 2030 года и Целями в области устойчивого развития. Вторая Европейская конференция ВОЗ высокого уровня «Время выполнять обещания – решить задачи по борьбе c неинфекционными заболеваниями для достижения Целей в области устойчивого развития в Европе», которая состоялась в Ашхабаде в 2019 году, подтолкнула к реализации обязательств, принятых на Совещании высокого уровня ООН по неинфекционным заболеваниям, а также мер по оказанию странам поддержки в их выполнении.

В 2024 году Туркменистан планирует проведение третьей конференции высокого уровня по профилактике и контролю неинфекционных заболеваний в честь 10-летия принятия Ашхабадской декларации по неинфекционным заболеваниям. Это также является политической приверженностью Туркменистана поддержанию и укреплению здорового образа жизни путём профилактики и контроля неинфекционных заболеваний.

Результативность национальных усилий и международного партнёрства в этом направлении была высоко оценена всеми участниками форума и прежде всего Всемирной организацией здравоохранения и её Европейским региональным бюро с вручением свидетельства признания Всемирной организацией здравоохранения за выдающийся вклад страны в профилактику неинфекционных заболеваний от имени Генерального директора ВОЗ г-на Тедроса Гебрейесуса.

Принятые Национальная стратегия «Здоровая мать – здоровый ребёнок – здоровое будущее», Национальная программа по повышению иммунитета населения в Туркменистане, Национальная стратегия по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями на 2021–2025 годы и Национальная программа по превращению Туркменистана в свободную от табака страну на 2022–2025 годы значительно оптимизировали деятельность системы здравоохранения.

Особое значение придаётся развитию массовой физкультуры и спорта, олимпийского движения, успешно реализуются соответствующие национальные программы, направленные на улучшение первичной медико-санитарной помощи, обеспечение оказания качественных основных медицинских услуг, с учётом уязвимых групп населения и основанных на принципах справедливости, гендерного равенства и соблюдения прав человека, в целях укрепления здоровья и благополучия всех людей в любом возрасте.

Сформирована современная инфраструктура в системе здравоохранения. B столице и во всех велаятах страны построены медицинские центры, специализированные клиники, санатории, оснащённые инновационными технологиями. На этой основе достигнуты большие успехи в формировании передовой спортивно-оздоровительной инфраструктуры, соответствующей мировым стандартам.

Деятельность созданного Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова направлена на решение вопросов охраны здо­ровья населения, в сфере материнства и детства. Всё это является свидетельством положительного результата в модернизации нацио­нальной системы здравоохранения, повышении уровня жизни и благосостояния каждого человека – высшей ценности туркменского общества и государства.

Большая часть Государственного бюджета направлена на финансирование социальной сферы, в том числе на реформирование систем здравоохранения и образования.

С началом развития пандемии коронавирусной инфекции нового типа в 2020 году и в течение последних лет Туркменистану была оказана поддержка со стороны ВОЗ и агентств ООН. На основании руководящих принципов Стратегического плана ВОЗ по обеспечению готовности и реагирования на COVID-19 в стране был утверждён и успешно реализован совместный План по обеспечению готовности и реагирования Туркменистана на острое инфекционное заболевание, сосредоточенный на основных направлениях деятельности ВОЗ по COVID-19, связанных с профилактикой, лечением, диагностикой и вакцинацией от COVID-19.

Проводимые программные преобразования и реформы являются эффективным стимулом для дальнейшего развития системы здравоохранения и медицинской промышленности независимого нейтрального Туркменистана и закладывают фундамент для дальнейшего сотрудничества в сфере здравоохранения.

В Всемирный день здоровья Туркменистан в очередной раз выражает полную поддержку деятельности ВОЗ, благодарит руководство и сотрудников Организации за их самоотверженную и профессиональную работу. Наша страна будет и далее тесно взаимодействовать с Всемирной организацией здравоохранения, готова и впредь оказывать ей всяческое содействие.///nCa, 7 апреля 2023