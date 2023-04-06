Президент Туркменистана принял председателя Союза палат и бирж Турции

В среду, 5 апреля, Президент Сердар Бердымухамедов принял председателя Союза палат и бирж Турции Рифата Хисарджыклыоглу.

Отмечая поступательный характер межгосударственного диалога, опирающегося на нерушимые узы дружбы и братства народов двух стран, глава государства констатировал, что за последние годы накоплен богатый и позитивный опыт взаимовыгодного сотрудничества, позволяющий вывести туркмено-турецкие отношения на качественно новый уровень.

О результативности туркмено-турецкого партнёрства наглядно свидетельствует участие компаний братской страны в развитии и модернизации важных отраслей национальной экономики, сказал Президент Туркменистана.

В продолжение встречи глава государства и его гость обменялись мнениями о перспективах дальнейшего взаимодействия. Предметом обстоятельного обсуждения стало развитие взаимного товарооборота.

Президент Туркменистана выразил готовность страны к дальнейшему расширению отношений с Турцией в топливно-энергетическом и химическом комплексах, текстильной и продовольственной промышленности, а также в транспортно-коммуникационной и сельскохозяйственной отраслях, являющихся приоритетными сферами национальной экономики.

В свою очередь, Хисарджыклыоглу подтвердил готовность турецких деловых кругов и далее принимать активное участие в реализации масштабных преобразовательных программ и инфраструктурных проектов в Туркменистане.

Глава Союза палат и бирж Турции посетил строящийся город Аркадаг

Встретившись на выставке торгового комплекса Туркменистана с Национальным лидером Туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым, Рифат Хисарджыклыоглу отправился вместе с ним в новый город Аркадаг.

Они остановились по пути в новый город возле монумента легендарному скакуну Полатлы, установленного на юго-западе Ашхабад.

Бердымухамедов рассказал гостю о городе Аркадаг, в котором гармонично сочетаются передовой опыт современности и принципы национального зодчества, об истории его возникновения, новостройках и особенностях их архитектуры.

Аркадаг подчеркнул, что на его территории уже возведён Детский оздоровительно-реабилитационный центр имени Гурбангулы Бердымухамедова, пригласив турецких бизнесменов принять участие в строительстве рядом с этим центром комплекса по производству различной продукции для детей, а также лекарственных средств.

Рифат Хисарджыклыоглу отметил, что благоприятный климат и экологическое состояние здешних мест оказывает на человека благотворное воздействие.

Далее, руководитель Союза палат и бирж Турции в сопровождении председателя Государственного комитета по строительству города Аркадаг Д.Оразова посетил сам город.

Хисарджыклыоглу был ознакомлен с осуществляемыми в городе Аркадаг работами, возведёнными на его территории зданиями, их декоративными особенностями и объектами, которые планируется построить здесь в будущем.

Он также осмотрел монумент «Акхан», установленный в центральной части города Аркадаг, и коттеджный комплекс. ///nCa, 6 апреля 2023 г. [источник фото – скриншоты с туркменского ТВ]