Еще одно место для рыбалки, еще одна группа добровольцев-охранников Алабаев

Равилия Кадырова и Тамир Шакиров

На этот раз мы имели удовольствие пообщаться с добровольцами-охранниками туркменской породы овчарок Алабай на рыбалке на Каспийском пляже Туркменистана.

Верные своей природе, местные алабаи всегда дружелюбны и бдительны. Эта порода не перестает нас удивлять.

Алабаи защищают от вторжений человека; они очень территориальны, безопасны с детьми; любят и уважают пожилых людей, защищают всех мелких животных от хищников и очень нежны с членами семьи

Они не нуждаются в какой-либо сложной дрессировке, чтобы усвоить основные домашние правила, и относятся к хозяину с таким же большим уважением, с каким их предки относились к чабанам.

Селекционное разведение привело к появлению нескольких линий алабаев со своими физическими особенностями и предрасположенностью – это помощники пастуха, бойцовые собаки, городские домашние собаки, партнеры по патрулированию и т.д.

В Туркменистане Национальный праздник туркменского алабая был учрежден в 2021 году. В апреле 2021 года в Туркменистане по случаю Национального праздника туркменского алабая был проведен первый конкурс красоты “Храбрый туркменский алабай года”. Конкурс проводится ежегодно в Туркменистане в рамках праздника алабая, отмечаемого в последнее воскресенье апреля.

Офис Международной ассоциации “Туркменский алабай” находится в Ашхабаде.

В целях развития собаководства в Туркменистане, популяризации на международном уровне успехов, достигнутых в этом направлении, Ассоциация “Туркменский алабай” издает журнал “Türkmeniň nusgalyk alabaýy” (“Образцовый туркменский алабай”).

Собаки-алабаи были талисманом Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам 2017 года.

Изображение алабая нанесено на государственные медали “Народный собаковод Туркменистана” и “Заслуженный собаковод Туркменистана”.

В ноябре 2020 года в Ашхабаде был открыт 15-метровый памятник Алабаю.

Взрослый кабель алабая достигает впечатляющего роста в 28-30 дюймов в холке и весит от 60 до 89 кг. /// nCa, 5 апреля 2023 г.

Вот несколько фотографий наших друзей на Каспийском побережье Туркменистана: