Делегация УНП ООН находится с визитом в Туркменистане

Встреча в МИД

3 апреля 2023 года состоялась встреча заместителя министра иностранных Туркменистана Вепа Хаджиева с заместителем директора Отдела анализа политики и связей с общественностью Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) Федором Климчуком и заместителем руководителя Секции по совместному финансированию и партнерским отношениям Игорем Кондратьевым.

В ходе встречи стороны высоко оценили активное сотрудничество Туркменистана с УНП ООН, обсудили вопросы реализации национальных, региональных и глобальных программ УНП ООН по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Кроме того, были рассмотрены вопросы, связанные с Совместными планами работ на 2023 год.

Cобеседники отметили успешное совместное проведение 22-25 ноября 2022 года в Ашхабаде 55-й сессии Подкомиссии по незаконному обороту наркотиков и смежным вопросам на Ближнем и Среднем Восток, в том числе и значимость результатов сессии.

Стороны уделили внимание итогам 66-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам, проведенной в г.Вена 13-17 марта 2023 года.

Состоялся обмен мнениями по сотрудничеству в области укрепления границ и таможенной сфере, которая является одним из основных направлений сотрудничества Туркменистана с УПН ООН.

В контексте обсуждения сотрудничества в сфере борьбы с торговлей людьми, УНП ООН предложило содействие в разработке нового плана на 2023-2025 гг, в связи с завершением срока данного Национального плана.

В рамках встречи также рассмотрены новые пути для дальнейшего развития сотрудничества Туркменистана с УНП ООН и возможности организации совместных мероприятий. ///МИД Туркменистана

Встреча в Государственной Таможенной Службе

В этот же день делегация была принята в Государственной таможенной службе Туркменистана.

Как показывает анализ по участию сотрудников Службы в мероприятиях, организованных в рамках сотрудничества с международными организациями за 2022 год и три месяца текущего года, таких как тренинги, семинары, ознакомительные поездки в зарубежные страны, Управление ООН по наркотикам и преступности является одним из самых активных международных партнеров Туркменистана.

Стороны с удовлетворением отметили реализацию таких совместных проектов, как «Программа по контролю за контейнерными перевозками», «Система взаимосвязи Групп портового контроля», «Открытие новой Группы портового контроля на базе таможенного поста «Фарап автоёллары» Лебапской велаятской таможни» в 2022 году.///nCa, 4 апреля 2023 г.