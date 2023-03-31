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Соглашение об ускоренном таможенном оформлении между Китаем и Казахстаном ускорит доставку грузов по маршруту Китай-Европа

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Китай и Казахстан подписали соглашение об ускоренном таможенном оформлении через границы.

Соглашение было подписано между мультимодальной компанией KTZ Express и China Xinjiang Electronic Port Co., сообщают СМИ.

По данным Qazmonitor, целью меморандума является пилотное внедрение комплексной сервисной платформы для передачи данных при трансграничном железнодорожном таможенном оформлении и улучшение услуг, предоставляемых участникам транспортного сообщаения в Казахстане и Китае.

Сервис будет разработан China Xinjiang Electronic Port Co. и Xinjiang Digital Port.

Это поможет ускорить доставку грузов железнодорожным и автомобильным транспортом между Китаем и Европой и, очевидно, принесет пользу странам Центральной Азии, России и Ирану.

Вполне возможно, что успех этой модели может помочь проложить путь к заключению аналогичных соглашений между другими странами Евразийского континента. /// nCa, 30 марта 2023 г.

 

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