ПРООН знакомит специалистов Туркменистана с глобальными трендами в области цифровой экономики

Ашхабад, 28 марта 2023: В рамках совместного проекта, реализуемого Программой Развития ООН (ПРООН) и Академией Государственной Службы при Президенте Туркменистана «Повышение потенциала Академии государственной службы при Президенте Туркменистана» в гибридном формате проводится пятидневный семинар “Глобальные тренды цифровой экономики”, который пройдёт с 27 по 31 марта 2023 г.

Целью мероприятия является наращивание потенциала и повышение компетенций государственных служащих в области цифровой трансформации и повышения эффективности государственного управления путем внедрения цифровых технологий.

В семинаре принимают участие следующие министерства и ведомства Туркменистана: Меджлис, Министерство иностранных дел, Министерство финансов и экономики, Министерство адалат, Министерство образования, Центральный банк, Министерство труда и социальной защиты населения, Государственный комитет по статистике, Министерство промышленности и строительства, Агентство транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров, Хякимлик г. Ашхабада и Академия государственной службы при Президенте Туркменистана.

Семинар проводит г-н Андрей Леонович, международный консультант по ИКТ-решениям, который познакомит участников с основными тенденциями и влиянием цифровой экономики на различные отрасли страны, лучшими международными практиками по цифровизации в данной области, принципами работы с базами данных, основами кибербезопасности, а также вопросами регулирования в цифровой экономике. «Мы рассмотрим примеры лучших практик со всего мира, чтобы помочь участникам лучше понять, как использовать цифровые технологии в реализации государственных программ и политик», — сказал г-н Леонович. «Мы уверены, что данный семинар поможет расширить потенциал туркменских специалистов в области цифровой экономики и получить новые идеи для развития и внедрения цифровых технологий».

«Данное мероприятие имеет особое значение для развития системы госслужащих Туркменистана в рамках национальной усилий по ускорению цифровой трансформации,” – отметил Ровшен Нурмухамедов, Руководитель программного департамента ПРООН в Туркменистане. «Ожидается, что данное мероприятие придаст импульс общему развитию цифровой трансформации Туркменистана, основываясь на примерах лучших мировых практик и тенденций в сфере цифровизации».

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Cовместный проект «Повышение потенциала Академии государственной службы при Президенте Туркменистана» нацелен на усиление потенциала Академии и повышение уровня профессиональной квалификации и переподготовки государственных служащих, а также продвижению молодых специалистов (в том числе женщин) на руководящих должностях.

Ожидается, что в рамках проекта будет разработана и внедрена сертификатная программа повышения уровня профессиональной квалификации государственных служащих и налажено сотрудничество с международными партнерами по приоритетным направлениям развития органов государственной власти и органов местного самоуправления в условиях цифровой трансформации.

/// nCa [in cooperation with UNDP Turkmenistan]