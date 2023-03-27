Halkara Türkmen Logistik предлагает услуги грузового двора на туркмено-иранской границе

Туркменский логистический оператор Halkara Türkmen Logistik» – член Ассоциации «Turkmen Logistics” предлагает услуги своего грузового двора, расположенного вблизи таможенного поста «Артык» на туркмено- иранской границе.

Терминал площадью 7,5 гектаров имеет свои стоянки для грузовых автомобилей, контейнерные и ж/д площадки, склады, ангар для перегруза грузов в вагоны, а также административные здания.

ХО «Halkara Türkmen Logistik» располагает собственным парком вагонов в количестве 2 тысячи единиц.

Кроме того, у компании имеются также грузовые дворы на погранпереходах Сарахс на туркмено-иранской границе площадью 16 гектаров и в Туркменбашинском международном морском порту.

Halkara Turkmen Logistics предоставляет полный спектр услуг в сфере таможенного оформления перевозок любых грузов по всему миру. http://halkaraturkmenlogistik.com.tm

///nCa, 25 марта 2023 г. [источник фото – Ассоциация Туркмен Логистика]