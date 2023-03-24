ЕАБР инвестирует 400 млн долл. США в водно-энергетический комплекс Центральной Азии

Евразийский банк развития (ЕАБР) в ближайшие 3 года намерен инвестировать в водно-энергетический комплекс Центральной Азии не менее 400 млн долл. США. Об этом в ходе выступления на Конференции ООН по водным ресурсам в Нью-Йорке заявил председатель Правления ЕАБР Николай Подгузов, сообщает пресс-служба банка.

«Согласно нашей текущей среднесрочной стратегии, мы считаем водно-энергетический комплекс Центральной Азии одним из главных приоритетов Банка. По оценкам ЕАБР, успешное решение существующих проблем в этой сфере может привести к дополнительному увеличению темпов роста регионального ВВП на 1,5% в год. Внедрение современных технологий орошения и модернизация ирригационных систем позволят повысить эффективность использования воды на 40%. Это также повысит безопасность сельскохозяйственного производства, что является критически важным фактором для обеспечения региональной продовольственной безопасности», —подчеркнул Подгузов.

По его словам, проблема рационального использования и распределения водных и энергетических ресурсов в Центральной Азии требует совместных действий.

«Мы должны решать ее в контексте региона в целом. На наш взгляд, водно-энергетические ресурсы составляют основу регионального сотрудничества. Региональные водно-энергетические организации, а также многосторонние финансовые организации могли бы выступить в качестве общего звена в этом процессе», — подчеркнул глава ЕАБР.

Он особо выделил роль многосторонних банков развития и других международных финансовых организаций, которые должны участвовать в решении вопросов достаточности и рационального использования водных и энергетических ресурсов в Центральной Азии.

«Здесь многое предстоит сделать. Мы рассчитываем на совместную работу с другими многосторонними банками и, конечно же, с правительствами стран-участниц. Я верю, что наши совместные усилия позволят успешно решить долгосрочные водные проблемы в Центральной Азии», — заключил Николай Подгузов.

По итогам Конференции ООН по водным ресурсам Республика Казахстан, Республика Таджикистан, Туркменистан и Республика Узбекистан намерены принять совместное заявление, в котором будут закреплены основные принципы сотрудничества в этой сфере. Со своей стороны, ЕАБР будет следовать духу данного заявления и всячески содействовать воплощению в жизнь.

В настоящее время Банк реализует инвестиционный мегапроект «Водно-энергетический комплекс Центральной Азии». В его основе аналитическая и экспертная оценка и прогнозы наиболее эффективных путей комплексного развития ВЭК. Аналитиками Банка уже проведен ряд исследований, результаты которых отражены в докладах «Инвестиции в водно-энергетический комплекс Центральной Азии» и «Регулирование водно-энергетического комплекса Центральной Азии».

Кроме того сформирован перечень проектов, обеспечивающих регион необходимыми объемами электроэнергии и воды. Один из них — строительство ГЭС «Куланак» мощностью 100 МВт в Кыргызской Республике, к его финансированию приступил ЕАБР.

Конференция ООН по водным ресурсам 2023 года, организаторами которой являются правительства Таджикистана и Нидерландов, призвана сыграть решающую роль в мобилизации государств — членов системы ООН и заинтересованных сторон для принятия необходимых мер и внедрения успешных решений в сфере водных ресурсов. Целью конференции является принятие государствами добровольных обязательств по выполнению задач, содержащихся в Повестке дня действий по воде.

Евразийский банк развития имеет статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН. ///nCa, 24 марта 2023 г.