Туркменские алабаи несут добровольную охрану места рыбалки

Равиля Кадырова и Тамир Шакиров

Туркменская овчарка Алабай не только верная по характеру, но и входит в число самых умных собак среди известных пород.

Они всегда бесстрашны и отважны. Известны случаи, когда алабай сталкивался с волками и даже леопардами и побеждал их в схватке. В Интернете циркулирует видео, на котором алабай напал на гигантского бурого медведя и заставил его отступить.

Несомненно, в характере алабая заложено стремление защищать людей, которым он инстинктивно доверяет.

Примерно в часе езды к западу от Ашхабада находится популярное место для рыбной ловли. Мы стараемся бывать там, когда это возможно. Хотя рыба довольно неохотно клюет на приманку, но окружающие пейзажи – просто великолепны. Это идеальное место для пикника.

Постоянными жителями этого живописного местечка являются несколько алабаев. Поскольку их мало, а отдыхающих много, они сами решают относительно того, кого они будут защищать. Это добровольная обязанность, которую они взяли на себя.

Мы счастливы, что они узнают нас и располагаются рядом с нами, когда мы бываем там.

Вот несколько фотографий наших друзей-алабаев, наших добровольных охранников: