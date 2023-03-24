Туркменистан посетил Генеральный Секретарь ТЮРКСОЙ

21-23 марта 2023 года Ашхабад посетил Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев. В ходе визита глава международной организации тюркской культуры провел двусторонние переговоры с вице-премьером, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым, министром культуры Туркменистана Атагельди Шамурадовым.

В рамках торжеств в честь Международного дня Новруз Султан Раев также встретился с вице-премьером по вопросам культуры Махриджемал Маммедовой. Раев проинформировал зампреда Кабинета министров о мероприятиях, которые пройдут в Туркменистане с участием творческих коллективов стран тюркского мира в рамках празднования 30-летия ТЮРКСОЙ.

Генеральный секретарь Раев поблагодарил Маммедову за поддержку, оказываемую Туркменистаном деятельности ТЮРКСОЙ.

Посетив Национальный музей изобразительного искусства, Раев отметил, что искусство туркменской живописи очень развито: «Туркменские художники уже давно участвуют во встречах художников ТЮРКСОЙ. В нашей коллекции много ценных работ. Мы представляем эти работы любителям искусства на выставках, которые проводим в течение года».

«В рамках программы “Культурная столица Тюркского мира – 2024” мы организуем в Туркменистане встречу художников ТЮРКСОЙ с широким участием. Эта встреча еще раз продемонстрирует богатство Туркменистана в этой области», – добавил он.

Встреча с вице-премьером, министром иностранных дел Туркменистана

На встрече в МИД Туркменистана Султан Раев выступил с докладом о праздновании 30-летия ТЮРКСОЙ, которое планируется провести в Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Туркменистане и Турции.

Министр иностранных дел Туркменистана Мередов и генеральный секретарь Султан Раев также обменялись мнениями о программе мероприятий в рамках статуса Анау в качестве культурной столицы Тюркского мира-2024 и мероприятий в рамках года Махтумкули Фраги в 2024 году.

В ходе встречи генеральный секретарь Султан Раев ТЮРКСОЙ также выразил удовлетворение углублением сотрудничества Туркменистана с Туркменистаном.

В свою очередь глава МИД выразил готовность оказать поддержку в проведении торжеств в честь 30-летнего юбилея ТЮРКСОЙ.

Мередов отметил, что за работой ТЮРКСОЙ внимательно следят и высоко ценят Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Встреча с министром культуры

На встрече с министром культуры Туркменистана Атагельды Шамурадовым глава ТЮРКСОЙ подробно рассказал о планах по празднованию 30-летия организации.

Шамурадов представил программу празднования 300-летнего юбилея Махтумкули. По словам министра культуры Туркменистана, мероприятия по празднованию 30-летия ТЮРКСОЙ, в честь культурной столицы тюркского мира Анау и 300-летия Махтумкули дадут возможность миру познакомиться с богатствами туркменской национальной культуры.

Встреча со скульптором Сарагтом Бабаевым

Находясь в Ашхабаде, Султан Раев посетил мастерскую Сарагта Бабаева – одного из величайших мастеров скульптуры в истории Туркменистана.

Бабаев, который в настоящее время руководит процессом строительства монумента Махтумкули высотой около 60 метров, выполняет также некоторые работы и для ТЮРКСОЙ.

После встречи генеральный секретарь Раев заявил, что работа успешно продолжается, подробностями которой он поделится в ближайшие дни. «Сарагт Бабаев – очень важный скульптор для тюркского мира. Он всегда искренне поддерживает работу ТЮРКСОЙ», – подчеркнул Раев, выразив благодарность туркменскому скульптору.

Сарагт Бабаев, воспитавший целую плеяду талантливых учеников, в настоящее время преподает в Школе изящных искусств Туркменистана. Одной из работ художника является статуя Махтумкули высотой 5 метров, расположенная в Анкаре. ///nCa, 24 марта 2023 г. (на основе пресс-релизов ТЮРКСОЙ, источник фото – ТЮРКСОЙ)