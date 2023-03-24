Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана встретился с Генеральным секретарём СНГ

В четверг, 23 марта, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с Генеральным секретарём Содружества Независимых Государств Сергеем Лебедевым.

Лебедев, возглавляющий миссию наблюдателей на парламентских выборах в Туркменистане, которые состоятся 26 марта, отметил, что все этапы избирательной кампании осуществляются в открытой, конструктивной обстановке, в соответствии с национальным законодательством и общепризнанными правовыми нормами.

В ходе встречи стороны обсудили взаимодействие на пространстве СНГ. В числе актуальных направлений были выделены торгово-экономическая сфера, транспорт и коммуникации, энергетика, агропромышленный комплекс, передовые технологии, контакты по линии деловых структур, культурно-гуманитарная область. Одной из тем обсуждения стали перспективы взаимодействия на площадке СНГ на уровне парламентов.

В данном контексте отмечалось, что, являясь ассоциированным членом Содружества, нейтральный Туркменистан придаёт большое значение развитию эффективного партнёрства с государствами СНГ – как в двустороннем, так и в многостороннем формате. ///nCa, 24 марта 2023 г. (источник фото – TDH)