Этот блогер победил на парламентских выборах в Казахстане

В марте 2022 года, общаясь со школьниками, он сказал: «Самая трудная профессия в мире – это стать человеком».

В марте 2023 года он избран депутатом парламента Казахстана.

Мы говорим о Даулете Мукаеве, чрезвычайно популярном блогере, тележурналисте и основателе благотворительного фонда “Даулеттен”.

Он участвовал в парламентских выборах, состоявшихся в Казахстане 19 марта 2023 года, по списку от партии “Аманат”. В апреле 2022 года Даулет Мукаев, яростно высказывавшийся по всем вопросам, волновавшим его сердце, был избран в состав политсовета партии “Аманат”.

Включение такого человека, как Даулет Мукаев, в высший орган партии “Аманат”, решение партии предоставить ему путевку на парламентские выборы и его громкая победа по одномандатному округу в Астане являются четкими признаками того, что перемены, обещанные президентом Токаевым, уже дают ростки.

Учитывая тот факт, что “Аманат” является правящей партией, предвыборная кампания Мукаева временами звучала как кампания оппозиционного кандидата.

На собрании избирателей он раскритиковал условия кредитования по программе “Молодая семья” банка “Отбасы”.

Он взбудоражил избирателей, сказав: «Из-за отсутствия крыши над головой тысячи семей разводятся, сколько детей воспитываются в неполных семьях. Это огромная трагедия для будущих поколений. Как вы знаете, я уже несколько лет говорю о проблеме жилья».

Он сказал: «Программа «Молодая семья» Отбасы банка совершенно неэффективна. Причина: первоначальный взнос программы составляет 50%. Молодым людям, которые только что создали семью, очень сложно собрать такой взнос. В программе «Молодая семья», которую я сейчас предлагаю, первоначальный взнос не должен превышать 10%».

Ожидается, что в парламенте он сможет продвигать реформы, направленные на приведение программы “Молодая семья” в соответствие с его видением.

Достижения Мукаева многочисленны и разнообразны.

Его благотворительный фонд “Даулеттен” инициировал проект «Бала-шағамен Солтүстікке». Запущенный в прошлом году, проект обеспечил жильем пять многодетных семей в районе Шал акын.

Принимая во внимание материальные и человеческие ресурсы, имеющиеся в распоряжении фонда, проект обеспечивает жильем одновременно пять семей. После района Шал акын его фонд предоставил дома пяти семьям в Петропавловске и еще пяти семьям в Сергеевке.

В интервью казахстанскому изданию Qyzyljar News он объяснил, как работает эта программа:

«С 5 по 15 апреля этого года к нам поступило 1311 заявок. Рассмотрели все поэтапно. На первом этапе из числа заявленных участников были отобраны 20 семей, которые набрали высокие баллы. С ними психолог провел собеседование. В следующий отборочный тур прошли 10 семей. На заключительном этапе члены попечительского совета фонда, депутаты различных уровней, общественники, журналисты лично пообщались с участниками проекта. В ходе беседы особое внимание было уделено работе, бизнес-идеям переселяющихся людей. Таким образом, мы выбрали пять семей из Алматинской, Жамбылской, Мангистауской областей и города Шымкент. Все они многодетные, общее количество человек 39. В каждой из пяти семей до 5-7 детей. Мы также обращали на это внимание. Переселенцы в основном хотят заниматься животноводством. Некоторые близки к торговле, другие — к развитию национального искусства и шитью».

«Мы просим у них бизнес-план. Проекты проверяются, рассматриваются членами моей команды. Для начала бизнеса каждому из пяти семей безвозмездно отдаем один миллион тенге, по 60 тысяч тенге ежемесячно — в течение полугода. Кроме того, 8-10 тонн угля, переезд, дорожные расходы полностью оплачиваются фондом. Требуется некоторое время, пока переселенцы вникнут в дело. Для этого мы назначаем эти виды помощи. Мы следим за тем, чтобы они не переехали обратно в родные места после оказания помощи. Самое главное, что к началу нового учебного года мы обеспечим детей школьного возраста необходимыми канцтоварами и вещами.

Стоимость наших домов составляет около 5-7 миллионов тенге. Особое внимание уделяем качеству жилья. Пять семей решили поселить в одном месте, то есть по соседству. Переехавшие будут проживать там три года. До этого жильё находилось в собственности фонда».

Одна из причин принятия решения о предоставлении жилья семьям заключается в том, что Мукаев является финансовым консультантом и застройщиком недвижимости.

Его блог, предлагающий финансовые консультации тысячам людей, в основном бесплатно, искренне ценится его подписчиками.

Фонд Мукаева рискнул выйти за пределы Казахстана. В 2021 году он помог решить проблему доступности питьевой воды для общины в Гамбии, Африка, профинансировав строительства колодца. Проект был реализован в сотрудничестве с г-жой Айнур Турсынбаевой, популярной медийной личностью в Казахстане, имеющей поклонников во многих странах.

Мукаеву всего 30 лет – впереди у него долгий путь. Мы рады за Казахстан, где в парламент были избраны такие личности. Это поможет ускорить реализацию процесса трансформации в Новый Казахстан. /// nCa, 23 марта 2023 года [Источник фото – Международная школа Астаны, Dauletten.kz]